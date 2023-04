Calciomercato Roma, addio Abraham: ci sono già le cifre

Calciomercato Roma, Tammy Abraham fino a questo momento ha deluso le attese: i nuovi sviluppi sul futuro dell’attaccante inglese.

Nella conferenza stampa di presentazione alla sfida contro il Feyenoord, José Mourinho ha riservato parole al miele per Abraham e Belotti. Il tecnico lusitano, pur ammettendo che entrambi potrebbero finire nuovamente in panchina così come successo con il Torino, si è detto tutt’altro che insoddisfatto del loro apporto. Tuttavia, dopo un inizio di 2023 incoraggiante, Tammy Abraham sembra essere piombato nuovamente in quel loop dal quale era uscito a suon di prestazioni importanti.

L’attaccante inglese pare essere la copia sbiadita di quello ammirato lo scorso anno. Poco nel vivo della manovra, l’ex bomber del Chelsea ha riscontrato non poche difficoltà ad inserirsi nei dettami tecnico-tattici di José Mourinho, che lo pungolato in svariate circostanze. Nelle scorse settimane i fari della Premier League sono ritornati ad accendersi in maniera importante per il numero 9 della Roma, il cui futuro resta un rebus ancora da sciogliere. Pinto, infatti, non considererebbe incedibile Abraham, a patto che arrivi un club disposto a mettere sul piatto almeno 45/50 milioni di euro.

Calciomercato Roma, la cessione di Abraham prende quota: bookmakers scatenati

Per adesso a rincorrersi sono stati soltanto rumours e nulla più. Non è detto, però che qualcosa da qui alle prossime settimane non possa smuoversi. I bookmakers, sotto questo punto di vista, hanno già cominciato a scatenarsi. I betting analyst di oddscheker.com, ad esempio, ipotizzano che l’opzione più credibile, in caso di addio di Abraham alla Roma, sarebbe il Chelsea, in lista a quota 6.

I Blues guidano una serie di squadre che comprende, tra le altre, anche Manchester United e Newcastle. Un eventuale binomio Abraham-United è quotato 10 volte la posta. Si tratta di una cifra alta che però potrebbe ricevere un drastico taglio nel caso in cui i Red Devils trovassero le porte sbarrate sia per Osimhen che per Kane, gli altri profili opzionati per puntellare un attacco al quale manca una prima punta di peso. Più defilata, invece, la candidatura del Newcastle (a quota 12).