Calciomercato Roma, Dybala, Smalling e Aouar: Pinto dice tutto

Calciomercato Roma, prima della sfida contro il Feyenoord a Sky ha parlato Pinto. Che ha detto tutto su Dybala, Smalling e Aouar

Un Pinto sorridente quello che si è presentato ai microfoni di Sky prima della partita che la Roma giocherà contro il Feyenoord. E oltre il match su è parlato di mercato. E il gm giallorosso non si è tirato indietro, parlando di tutto. E spiegando quelle che sono le mosse giallorosse per la futura stagione.

Iniziamo da Dybala: “Penso che ce lo dovremmo godere un poco di più – ha spiegato Pinto – e pensare che la Roma ha preso un giocatore con un contratto di tre anni più uno nonostante la concorrenza. Poi del futuro non posso parlare. Il calcio è il calcio e non posso parlare nemmeno del mio di futuro”.

Calciomercato Roma, Smalling ok, le ultime su Aouar

“Siano noi che Smalling non abbiamo mai nascosto di voler continuare insieme” ha sottolineato ancora Pinto. “Ma non è ancora finita. In ogni caso penso che la settimana prossima ci possano essere delle novità”. Insomma, rinnovo fatto quello del difensore centrale inglese. Ed è questa una grande notizia per i giallorossi.

Infine questione Aouar, con la notizia di oggi che il giocatore francese, in scadenza con il Lione, avrebbe fatto le visite mediche con la Roma. “No, non le ha fatte” ha detto Pinto. Che poi, sorridendo, ha detto ancora: “Non vogliamo essere come la Ferrari che fa le pole e poi non vince sempre. Sicuramente Aouar è un elemento che è stato accostato spesso alla Roma. Vedremo quello che succederà nel futuro”.