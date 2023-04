Calciomercato Roma, poker Dybala: ritorna subito alla Juventus

Calciomercato Roma, dalla Spagna trapelano nuove indiscrezioni sul futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino sarebbe finito nuovamente nel mirino della Juventus.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Feyenoord-Roma. Match importantissimo per i giallorossi, valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Confronto nel quale i giallorossi non possono permettersi distrazioni: sotto questo punto di vista, infatti, sarà importante l’approccio ad una gara dal peso specifico non indifferente. La Roma vista all’opera nelle ultime apparizioni, però, ha fornito segnali assolutamente confortanti, mostrando una solidità difensiva importante. In attacco, poi, Paulo Dybala sta facendo il bello e il cattivo tempo.

L’attaccante argentino è sempre più decisivo nello scacchiere tattico di José Mourinho al punto che il tecnico lusitano gli ha ritagliato in diverse circostanze anche il ruolo di falso nueve. La Roma vuole blindare l’ex Juventus con un rinnovo del contratto in virtù del quale poter togliere la clausola rescissoria presente nello stesso. Dybala, però, ha lanciato in più di una circostanza messaggi d’amore al popolo giallorosso, che lo hanno fatto sentire nuovamente a casa dopo le ultime stagioni tutt’altro che esaltanti con la maglia della Juventus. Il possibile addio di Mou, però, potrebbe almeno in linea teorica mettere in discussione anche la permanenza del fuoriclasse argentino alla Roma. Sappiamo come il feeling tra il tecnico lusitano ed il suo gioiello sia stata delle chiavi di volta che hanno consentito lo sbarco del numero 21 nella Capitale. Nel caso in cui Mou dovesse accettare un’altra panchina, occhio al possibile effetto domino.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: ritorno di fiamma della Juve per Dybala

Dalla Spagna, però, rilanciano un’altra indiscrezione. Secondo quanto riferito da todofichajes.com, infatti, in cima alla lista dei possibili club acquirenti per Dybala ci sarebbe l’Atletico Madrid. I Colchoneros vogliono puntellare l’attacco con un innesto di qualità ed avrebbero cominciato a sondare i margini di manovra per sondare il terreno, pagando eventualmente il valore della clausola rescissoria.

Ma non è finita qui. Sempre secondo la medesima fonte, infatti, non sarebbe da escludere neanche un clamoroso ritorno di Dybala alla Juventus. Ipotesi francamente da fantamercato anche perché proprio la “Vecchia Signora” un anno fa ufficializzò l’addio del suo ex numero 10, al quale decise di non rinnovare il contratto in scadenza. Il restyling bianconero, però, stando a quanto filtra dalla Spagna, potrebbe passare da un eventuale blitz per Dybala, francamente utopistico. Infine anche Barcellona e Real Madrid sarebbero sulle tracce dell’argentino: la pista che porta ai Blancos, in realtà, potrebbe surriscaldarsi soprattutto se Mourinho dovesse diventare il nuovo allenatore delle Merengues. Tanti se e poche certezze, insomma: il futuro di Dybala, infatti, salvo clamorosi colpi di scena sarà ancora alla Roma.