Formazioni ufficiali Feyenoord-Roma: Mourinho cambia ancora

Feyenoord-Roma, le formazioni ufficiali: le scelte di Mourinho e Slot in vista del match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Decisioni a sorpresa.

L’attesa sta per finire. Manca sempre meno al fischio d’inizio del remake della finale della scorsa edizione della Conference League. Tutto pronto per un Feyenoord-Roma che ha tutte le carte in regola per poter essere definito un confronto sostanzialmente equilibrato, nel quale ogni dettaglio potrà fare la differenza.

Lo sa bene José Mourinho, che nel corso della conferenza stampa di vigilia ha fatto melina su quelli che sarebbero stati gli attaccanti scelti dall’inizio. Inamovibile Paulo Dybala: l’attaccante argentino, perno assoluto dello scacchiere tattico giallorosso, avrà il compito di legare il gioco e allo stesso tempo di canalizzare le azioni che i giallorosso proveranno ad imbastire. Forte di una mediana tornata a dettar legge, Mou si affida nuovamente all’esperienza di Matic che giocherà con Cristante. Wijnaldum invece inizierà dalla panchina. Come già ribadito in precedenza, maggiori dubbi serpeggiavano sull’altro totem offensivo che avrebbe completato il reparto, con Belotti ed Abraham in lizza per un posto da titolare. A tal proposito, diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori.

Formazioni ufficiali Feyenoord-Roma, le scelte di Mou

Nella Roma gioca Abraham davanti quindi, che ha vinto il ballottaggio con Belotti. Ritorna anche Pellegrini dal primo minuto. Mentre si riforma il pacchetto difensivo che Mou vede meglio, quello composto da Mancini, Smalling e Ibanez.

FEYENOORD (4-3-3) :Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kokcu, Szymanski, Wieffer; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham