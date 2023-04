Roma, UFFICIALE: le condizioni di Dybala e Abraham

Roma, arrivano i primi aggiornamenti sulle condizioni di Dybala e Abraham. Ecco le condizioni del 21 e del 9 di Mourinho dopo la gara col Feyenoord.

Quest’ultima si è rivelata certamente beffarda e poco in grado di riflettere quanto visto in campo. I giallorossi hanno infatti palesato un buon approccio alla gara, riuscendo a ben gestire le offensive degli uomini di Slot e, al contempo, a mettere in difficoltà la compagine olandese in diversi momenti di entrambe le frazioni. Il calcio, si sa, è spesso frutto di casualità o, comunque, di eventi e centimetri in grado di fare la differenza e sentenziare in una direzione o in un’altra l’andamento di una partita.

Al De Kuip, la Roma ha saputo soffrire ma anche impensierire gli avversari, pagando però dazio per una serie non proprio felice di eventi. La prima brutta notizia è arrivata a metà primo tempo, quando l’uomo più importante della squadra giallorossa, Paulo Dybala, ha chiesto il cambio immediato dopo un fastidio che ha fatto subito pensare ad una problematica muscolare.

Roma, infortunio per Abraham e Dybala contro il Feyenoord: le loro condizioni

Inutile, col senno del poi, pensare a quelli che sarebbero potuti essere i possibili esiti e cambiamenti con la Joya in campo. A pesare, infatti, è soprattutto l’errore di Pellegrini dal dischetto in una fase cruciale del primo tempo e che, in caso di realizzazione, avrebbe certamente permesso di chiosare i primi 45 minuti con un umore e un risultato diversi.

Inutile pensare a ciò che sarebbe potuto essere, appunto. Molto più importante, infatti, restare concentrati su un futuro che ha ancora tanto da offrire e che attualmente pone di fronte a Mourinho una serie di obiettivi vividi quanto importanti. A partire dalla sfida con l’Udinese, precedente ad un ritorno con il Feyenoord da dentro o fuori.

Ancora più importante, dunque, provare a disambiguare alcuni dei maggiori dubbi che attanagliano i tifosi della Roma. Per questo rush finale decisivo, infatti, il timore principale interessa proprio le condizioni di Dybala, oltre che quelle di un Abraham che, seppure da tempo in un momento di difficoltà, rappresenta una risorsa importante per i giallorossi.

Anche il 9, nel secondo tempo, è stato costretto a lasciare il terreno di gioco anzitempo, per una problematica alla spalla destra. Per lui si registra una lussazione mentre per Dybala si tratta di un fastidio all’adduttore destro. Seguiranno aggiornamenti.