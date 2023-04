Sostituzione Pellegrini e infortunio Dybala: Mourinho spiega tutto

Sostituzione Pellegrini e infortunio Dybala: Mourinho alla fine di Feyenoord-Roma spiega tutto

Alla fine del match contro il Feyenoord, che la Roma ha perso uno a zero – giovedì prossimo c’è il ritorno all’Olimpico – José Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky. Sugli infortuni a Dybala e Abraham, uscito rispettivamente nel primo e nel secondo tempo, lo Special One ha detto questo: “Non so, ma mi basta la sensazione del campo. Hanno subito chiesto il cambio”. Poi ha spiegato quelli che sono i problemi ai due, muscolare per la Joya, infortunio alla spalla per Tammy.

Poi, una domanda, allo Special, è stata fatta sul cambio di Pellegrini, alla fine del primo tempo, e dopo il rigore sbagliato dal capitano che ha centrato il palo dagli 11 metri: “Quella è stata una scelta mia e non c’entra niente con il rigore sbagliato” ha detto Mou. Insomma, voleva mettere Wijnaldum in campo, magari aveva capito che la Roma sarebbe potuta andare in difficoltà nel secondo tempo.

Feyenoord-Roma, le parole di Mourinho

“I ragazzi hanno fatto una fatica di sforzo, dignità, sacrificio. C’era l’opportunità di avere un risultato diverso, ma questa è la realtà, abbiamo perso 1-0. Domenica sarà una partita dura e difficile, poi un’altra giovedì e non avremo molti cambi. Probabilmente non avremo Paulo e però siamo quelli che siamo”.

Infine, una battuta, in vista della partita di ritorno: “Sono ottimista ma sono anche preoccupato per domenica – ha concluso lo Special One – siamo una squadra con dei limiti e quando perdi un giocatore non dico importante perché tutti lo sono hai meno opzioni”. Il pensiero quindi non è solo alla sfida contro gli olandesi, dove ci sarà un risultato da ribaltare, ma anche al match contro l’Udinese domenica prossima, dove ci sarà una Roma incerottata e senza Dybala. Che difficilmente, come confermato anche da Mou, sarà presente tra una settimana in quella che è la partita più importante della stagione giallorossa.