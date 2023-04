UFFICIALE, illecito sportivo: 16 punti di penalizzazione

Ufficiale, non solo il calcio nel mirino dei tribunali federali: maxi squalifica nella pallacanestro con 16 punti di penalizzazione per illecito sportivo

Non solo il calcio nel mirino, visto che nell’ultimo periodo e dopo i quindici di penalizzazione inflitti alla Juventus anche altre società hanno ricevuto delle visite dagli inquirenti e nel mezzo c’è pure la Roma. Anche la pallacanestro infatti ha deciso di prendere posizione, in maniera ufficiale, contro Varese.

Intanto, questa è la nota della FIP: “Il Tribunale federale, a seguito del deferimento della Procura federale per atti di frode sportiva e di illecito sportivo, ha applicato alla società Openjobmetis Pallacanestro Varese la penalizzazione di 16 punti in classifica da scontarsi nell’anno sportivo in corso per non aver ottemperato al pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti di tesserati contrariamente a quanto prodotto in sede di ammissione al Campionato di Serie A 2022-2023. Il Tribunale federale ha altresì inibito il Presidente della Società Pallacanestro Varese Marco Vittorelli fino al 13 aprile 2026 (3 anni)”.

Ufficiale, 3 anni di squalifica per il presidente

Varese quindi, una delle società più importanti nel panorama cestistico nazionale che sta disputando anche una buonissima stagione nel massimo campionato italiano, si vede tolta, con effetto immediato, la bellezza di 16 punti che stravolgono in maniera clamorosa la classifica del campionato. Si attende in questi minuti anche la nota ufficiale del club lombardo che sicuramente ci sarà.

Tempi durissimi per tutti, anche per le società di basket quindi e per tutte quelle che non fanno le cose per bene. Come detto, in Italia, è soprattutto il calcio nel mirino. La Juventus sta pagando una gestione di certo non delle migliori della vecchia società – almeno stando a quella che è la sentenza per ora e che il 19 aprile verrà discussa al Collegio di Garanzia del Coni – mentre, l’ultimo blitz è stato quello nella sede della Turris nell’ambito dell’operazione di mercato che ha portato Osimhen al Napoli.