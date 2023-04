Bruno Fernandes svela il futuro di Mourinho: “Nessun dubbio”

Calciomercato Roma, futuro Mourinho e nuovo annuncio in diretta di Bruno Fernandes. “Ecco chi allenerà il prossimo anno”.

Come sovente evidenziato, il futuro dell’attuale mister della Roma rappresenta una delle questioni monitorate con maggiore attenzione all’ombra del Colosseo, laddove c’è la consapevolezza di dover affrontare con la massima attenzione un periodo potenzialmente determinante per il futuro a media e lunga gittata ma anche di essere in una parentesi in cui le prime valutazioni in termini di mercato (e non solo) iniziano a gravare con una certa urgenza.

In casa Roma, sono diverse le questioni da affrontare con intelligenza e tempestività, al fine di ben proseguire quel cammino di crescita generato dall’approdo dei Friedkin e fin qui seguito dalla proprietà americana con grande attenzione e professionalità, oltre che rispetto di fattori e parametri con i quali anche la società giallorossa ha dovuto fare i conti. La coesistenza tra crescita del brand e della squadra e paletti di natura economica è stata resa possibile anche dalle capacità di addetti ai lavori quali Tiago Pinto e colleghi, chiamati fino a questo momento dalla creazione di incastri che permettessero di coniugare le due esigenze di cui appena detto.

Mourinho-Roma, annuncio in diretta: “Ha fiducia in Tiago Pinto”

Il filo rosso continuerà ad essere questo anche nel prossimo futuro, quando in quel di Trigoria diverse valutazioni andranno condotte su plurimi fronti, affrontando questioni urgenti, da affrontare con tempestività e programmazione, come sempre fatto in casa Roma nel corso di questi ultimi anni.

Come ormai noto a tempo, uno degli aspetti in grado di generare maggiore attenzione e di porre gli addetti ai lavori giallorossi di fronte all’impellenza di trovare una felice soluzione, è rappresentato dal futuro di Mourinho. Su tale questione, si è espresso il giornalista di Record, Bruno Fernandes, intervenuto in diretta ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it.

“La Serie A piace molto a Mourinho. Si trova molto bene a Roma ed è attualmente in corsa per grandi obiettivi nel corso di questa stagione, come l’ingresso in Champions League e i quarti di finale di Europa League. Ha fiducia in Tiago Pinto e credo che resterà alla Roma anche il prossimo anno“.