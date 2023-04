Calciomercato Roma, Amrabat e terzino: incontro galeotto

Calciomercato Roma, 20 milioni in Premier League per il rinforzo. Mourinho lo segue da tempo, ecco gli ultimi aggiornamenti.

I nomi monitorati ai piani alti di Trigoria per il prossimo futuro sono certamente numerosi e abbracciano una massiccia serie di elementi, caratterizzati da qualità richieste da Mourinho e condizioni contrattuali o di rapporto rispetto al club che permettano a Tiago Pinto di distinguersi per operazioni intelligenti e funzionali. Lo abbiamo già visto in questi due anni di binomio Tiago-José, contraddistinto da una serie di approdi che hanno rimpinguato lo scacchiere giallorosso e permesso ai Friedkin di rispettare paletti e limiti finanziari di cui sappiamo tutti.

Questo non significa che la Roma non abbia fatto investimenti importanti. Il nome di Abraham è forse testimonianza più lapalissiana della disponibilità del club nel distinguersi per esborsi importanti, sebbene sempre nel rispetto degli aneliti di Mourinho e con formulazioni che permettano alla società di tutelarsi. Più in generale, la serietà del progetto è fin qui emersa con ingaggi di nomi altisonanti e che fino a qualche anno fa difficilmente si pensava poter approdare nella Capitale.

Calciomercato Roma, 20 milioni in Premier e incontro galeotto

A ciò si aggiungano anche le tante conferme arrivate, a partire da quella di un Chris Smalling che sembrerebbe essere vicinissimo alla firma di un rinnovo contrattuale da tempo inseguito. Più in generale, come sovente osservato, la Roma ha fin qui dimostrato di volersi distinguere per operazioni intelligenti e tempestive, non solo in entrata ma anche ai fini del garantirsi la permanenza dei suoi giocatori più importanti.

Ciò spiega il motivo per il quale alcune delle questioni più vivide in questa fase siano proprio quelle legate alle possibili conferme di giocatori come Dybala o Wijnaldum, oltre che di un Mourinho considerato quasi all’unisono come discriminante fondamentale per ben continuare l’iter di crescita di squadra e società. Restando in quest’ambito, non sfugga quanto riferito da Francesco Balzani, in grado di confermare l’attenzione con la quale in quel di Trigoria si sta cercando di lavorare con tempestività e attenzione sul futuro a media e lunga gittata.

Dopo un colloquio con la CAA Stellar, che cura gli interessi anche di Amraabat e Loftus-Cheek, Tiago Pinto avrebbe messo nel mirino James Justin, terzino del Leicester, finito nel mirino della Roma da tempo. Mourinho lo aveva annotato nel proprio taccuino già dopo la semifinale di Conference League dello scorso anno e in estate potrebbero finalmente profilarsi i margini per un suo approdo.

La probabile retrocessione del Leicester porterà le Foxes a doversi separare da alcuni dei suoi migliori elementi. Al netto del grave infortunio rimediato a novembre al tendine di Achille, Justin resta uno di questi. Si pensa, ad oggi, ad una formula di prestito con diritto di riscatto a circa 20 milioni di euro.