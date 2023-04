Calciomercato Roma, Mané sblocca Pinto: addio e prezzo fissato

Calciomercato Roma, lite in campo e addio immediato. Mané e quell’incastro da 7 milioni con i giallorossi che riguarda anche Morata (e non solo).

La compagine giallorossa è reduce in queste ore dalla non negativa prestazione contro il Feyenoord, affrontato al De Kuip con coraggio e consapevolezza nei propri mezzi ma, al contempo, con la scarsa capacità di riuscire a concretizzare le diverse occasioni capitate sui piedi di Pellegrini e colleghi. Il rigore sbagliato dal capitano non è certamente causa unica dello scacco in terra olandese, pur rappresentando uno dei momenti salienti e, almeno fino a quel punto della gara, uno di quelli che avrebbe potuto indirizzare il risultato momentaneo.

Infortuni di Dybala e Abraham a parte, il filo conduttore dei 90 minuti contro il Feyenoord sembra certamente essere stata la scarsa concretezza e precisione nei metri finali, oltre che un pizzico di sfortuna che, prima del tiro di Wijnaldum o le prime occasioni capitate ad El-Shaarawy, ha toccato i punti più alti in occasione del colpo di testa di Ibanez nella seconda frazione di gioco.

Calciomercato Roma, effetto domino Mané: 25 milioni e doppio intreccio con l’Atletico

Troppo presto, ovviamente, per sparare sentenze. Soprattutto alla luce della delicatezza del momento attuale, cruciale ai fini di un approdo in Champions League che passerà anche dalla capacità degli uomini di Mourinho di reagire e affrontare degnamente il non facile banco di prova chiamato Udinese.

Ciononostante, è giusto osservare come la gara di ieri abbia smascherato (o confermato) le incognite e difficoltà offensive della Roma, attesa nel prossimo calciomercato da valutazioni che riguarderanno anche i possibili rinforzi nella zona offensiva. I nomi monitorati sono tanti e, nelle ultime settimane, oltre alla difficile possibilità chiamata Morata, si è parlato anche del papabile rinforzo Nzola, valutato dallo Spezia 7 milioni di euro ma potenzialmente in grado di finire al centro di un’importante asta europea.

Questa potrebbe riguardare anche l’Atletico Madrid, tra le diverse interessate all’attaccante dei liguri e atteso nei prossimi mesi da tanti possibili cambiamenti proprio in attacco. Alla luce dello scenario Nzola nonché della suggestione Morata, non sfugga dunque quanto raccolto da El Gol Digital, circa il quasi certo addio di Sadio Mané dal Bayern Monaco.

L’ex Liverpool si è infatti distinto in settimana per la spiacevolissima rissa con il compagno di squadra Sané, al termine del rotondo scacco con il Manchester City. Vederlo partire in estate rappresenterà una delle conseguenze di un atteggiamento finora costatogli solamente una sanzione economica.

Non mancano le pretendenti, ben memori della felice resa dell’eclettico attaccante in Premier League. Tra queste, si segnala soprattutto l’Atletico Madrid che crede di poter strappare il sì dai bavaresi con un’offerta di circa 25 milioni di euro. Uno scenario interessante anche per la Roma per i motivi di cui detto sopra e che, ad ogni modo, conferma che in casa Atletico ci saranno tante novità. Alcune potrebbero intrecciarsi anche con il mondo giallorosso.