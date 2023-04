Ritorno quarti Europa League: già decisa la partita in chiaro in tv

Ritorno quarti di finale di Europa League, poche ore dopo la conclusione delle gare di Juventus e Roma arriva la decisione. Ecco quale partita sarà trasmessa in chiaro di giovedì prossimo.

Esiti diversi quelli delle due italiane impegnate in Europa League nella giornata di ieri. Poche ore dopo il beffardo scacco degli uomini di Mourinho in terra olandese, infatti, la Vecchia Signora è riuscita a imporsi di misura contro lo Sporting Lisbona, distinguendosi per una gara attenta e concreta, nonché propiziata da un grande rendimento difensivo di Szczesny prima e Perin poi, soprattutto nei minuti finali.

Decisivi, dunque, gli almeno 90 minuti che vedranno impegnati Gatti e compagni nella gara di ritorno, in occasione della quale dovranno difendere il minimo ma comunque importante margine di vantaggio accumulato ieri sera. Totalmente diversa, invece, la situazione per la Roma di Mourinho.

Distintasi per una prestazione convincente da diversi punti di vista, soprattutto in termini di produzione di possibili occasioni da gol, la compagine giallorossa ha rimediato la sconfitta per 1 a 0 contro gli uomini di Slot, fortunati in tante occasioni in cui sono stati ‘risparmiati’ dalla scarsa precisione di Pellegrini e colleghi sotto porta.

Europa League in chiaro su Tv8, la decisione sulla gara contro il Feyenoord: è già successo alla Juve

Molto importanti, dunque, i prossimi 90 minuti (anche in questo caso, giusto usare l’avverbio ‘almeno’) dell’Olimpico, prossimo a far registrare l’ennesimo tutto esaurito per una partita durante la quale bisognerà cercare di ribaltare la bugiarda sentenza di ieri sera.

Per farlo servirà una gara attenta e concreta, nonché un pizzico di fortuna certamente mancata al De Kuip e che molti tifosi della Roma si augurano possa concretizzarsi anche in tempestivi recuperi. A preoccupare, infatti, sono le condizioni di Abraham e Dybala, per le quali si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore e giorni, importantissimi anche per continuare un cammino in Serie A che frapporrà sulla strada dei giallorossi l’Udinese, domenica sera.

Senza perdere di vista l’impegno con i friulani, in vista della gara di ritorno in Europa League, è arrivata un’importante notizia circa la fruizione del match per chi non potrà andare allo stadio. Dopo aver Juventus-Sporting Lisbona, giovedì prossimo toccherà a Roma-Feyenoord la trasmissione in chiaro su Tv8.