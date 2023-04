Roma, il provvedimento tanto atteso ora è diventato realtà. La nota che sta calamitando l’attenzione mediatica.

Dopo l’immeritata sconfitta patita in casa contro il Feyenoord, la Roma di José Mourinho sarà impegnata nella sfida casalinga contro l’Udinese. Un impegno sicuramente non da sottovalutare, anche perché i giallorossi vorranno vendicare la pesante sconfitta patita all’andata. Una volta superato l’ostacolo friulano, poi, Pellegrini e compagni focalizzeranno l’attenzione sulla gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Per la sfida casalinga contro il Feyenoord il fattore Olimpico rivestirà sicuramente un ruolo di nevralgica importanza. La torcida giallorossa avrà il compito di trascinare la squadra oltre i propri limiti, come quasi sempre è accaduto in questa stagione. Sotto questo punto di vista emergono importanti novità. Situazioni di ordine pubblico hanno infatti spinto il viceprefetto vicario della Capitale a chiudere il settore ospiti in occasione del return match con gli olandesi. Con una nota ufficiale la Roma in questi istanti ha dato il via libera alla vendita dei biglietti per il settore Distinti Nord Ovest, fetta dello stadio abitualmente destinata alla tifoseria ospite.

Roma-Feyenoord, Distinti Nord Ovest aperto ai tifosi giallorossi: è ufficiale

Ecco il comunicato che ufficializza il tutto, con informazioni annesse sulle modalità di vendita dei tagliandi: “C’è ancora posto per Roma-Feyenoord! La Prefettura ha infatti dato il via libera all’apertura anche del Distinti Nord Ovest, il settore normalmente riservato alla tifoseria ospite!

La vendita è riservata esclusivamente agli abbonati e ai possessori della AS Roma Card (sono valide quelle emesse fino a oggi, 14 aprile), che potranno comprare dei biglietti extra per amici e parenti.Sono ammessi tutti i codici PNR Abbonamento Serie A e Coppe. I titolari di AS Roma Card dovranno invece inserire il codice di 12 cifre riportato sul retro (…)”.