Altro che Allegri: c’è già chi ha scelto Mourinho

Roma, addio Mourinho e ancora polemica con Cassano. Coinvolto anche Allegri, c’è l’annuncio dell’ex Serie A.

Momento certamente delicato e importante quello attualmente vissuto dalla Roma, reduce dalla non meritata sconfitta contro il Feyenoord e adesso attesa da una serie di impegni che non poca ingerenza potrebbero avere da tanti punti di vista, in ambito europeo e non solo. Come ammesso dallo stesso Mourinho, bisognerà adesso restare concentrati sull’Udinese, per poi pensare ad una gara di ritorno in occasione della quale i giallorossi dovranno cercare di ribaltare lo svantaggio di 1-0 maturato in terra olandese.

Al di là della sfortuna e dei tanti episodi beffardi verificatisi nella giornata di ieri, a generare particolare attenzione sono state anche le prestazioni di alcuni singoli, a partire dallo scarso rendimento di un Pellegrini da tempo in difficoltà e reduce da un errore dal dischetto che ha certamente contribuito a indirizzare la gara su binari poco felici per i giallorossi. Troppo presto, comunque, per sparare sentenze o imbattersi in bilanci definitivi, soprattutto alla luce dei tanti impegni di cui detto sopra e, dunque, di un futuro che resta ancora tutto da scrivere.

Roma, Mourinho-PSG e confronto con Allegri: Frey non ha dubbi

Le questioni da affrontare in casa Roma sono numerose e diverse di queste interessano un futuro che passerà, oltre che dai risultati di campo, anche dalle valutazioni di fine campionato su Mourinho. A tal proposito, non devono sfuggire le esternazioni di Sebastien Frey, intervenuto ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it ed espressosi sulla posizione dello Special One.

“Guardiamo il curriculum di Mourinho. Uno che non capisce di calcio non può vincere così tanto per tanto tempo. Per me continuerà questa dialettica. Cassano è uno dei talenti maggiori della sua generazione, ha fatto comunque una carriera importante ma avrebbe potuto fare molto di più. Come manager Mou è di grande carisma”.

Toccando anche il tema PSG, così l’ex Fiorentina: “Il PSG ha bisogno di un personaggio come potrebbe essere Mourinho. Come Mourinho in termini di personalità ce ne sono pochi. Può non essere il migliore allenatore del mondo ma come gestione della piazza è il numero uno. In una piazza calda e importante come Roma e Napoli serve un grande manager. La differenza la fa la gestione di una piazza”.

“Un profilo come Mourinho può portare qualcosa in più in una piazza come Parigi rispetto ad Allegri”. Sulla partita di ieri e le critiche mosse a Rui Patricio dopo il gol subito, così Frey. “Non darei colpe a Rui Patricio sul gol del Feyenoord”.