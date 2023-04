Calciomercato Roma, addio inevitabile: tradimento capitale

Calciomercato Roma, addio inevitabile e il tradimento è Capitale. Ecco quello che potrebbe succedere la prossima estate

Si è parlato molto di lui nel corso degli ultimi mesi dalle parti di Trigoria. Si è parlato molto di lui anche a gennaio, quando Zaniolo aveva chiesto la cessione e quando Pinto stava cercando un sostituto – poi non trovato e sappiamo anche il perché – dell’ormai ex numero 22 giallorosso.

E, probabilmente, anzi quasi sicuramente si parlerà ancora di molto di lui nel corso dei prossimi mesi, visto che ormai il Chelsea ha deciso di cederlo alla fine della stagione sperando di ricavare tra i 20 e i 30 milioni di euro. Una cifra alta, senza dubbio, ma che forse non è così alta visto che parliamo di Ziyech, il fantasista ex Ajax adesso ai Blues che non trova più spazio con la maglia del club londinese. Lo aveva capito, lui, accettando a gennaio di andare al Psg: un passaggio poi che non si è concretizzato per via di alcuni problemi nel momento in cui ci doveva essere il trasferimento dei documenti. E questo ha rimesso in corsa Pinto.

Calciomercato Roma, anche il Tottenham su Ziyech

Secondo le informazioni riportate da Footballinsider comunque, i parigini potrebbero tornare all’assalto la prossima estate quando ci sarà il tempo per non sbagliare più nulla. Ma Ziyech potrebbe anche decidere di guardarsi intorno. Con la Roma che quindi può ancora sognare il colpo grosso in attacco. Ovvio che molto dipenda anche dalla qualificazione alla prossima Champions League, che porterebbe non solo introiti che servirebbero a mettere a puntino la rosa, ma che sarebbe anche un biglietto da visita importante per Pinto per cercare di chiudere operazioni di questo genere.

Occhio però, perché se la Roma è rimasta in corsa, anche altri club sono in lizza per prendersi Ziyech. E uno di questi sempre secondo le fonti inglesi è il Tottenham che cambierà tecnico alla fine della stagione dopo aver affidato la panchina a Stellini, vice di Conte, che ha lasciato poche settimane fa. Gli Spurs vogliono rivoluzionare la rosa. E cercheranno l’innesto importante sulla prima linea. E nella testa hanno appunto il giocatore del Chelsea.