Calciomercato Roma, un gol da 15 milioni di euro: doppio assist

Calciomercato Roma, grandi novità per le trattative giallorosse con un gol che potrebbe fruttare alle casse della società ben 15 milioni di euro

La stagione della Roma prosegue con i vari alti e bassi che l’hanno caratterizzata fino ad oggi. Le vittorie contro Sampdoria e Torino avevano riacceso la speranza per gli uomini di Mourinho di poter concludere la stagione in grande stile, ma purtroppo la squadra è capitolata nel peggiore dei momenti.

La sconfitta in terra olandese contro Il Feyenoord pone Pellegrini e compagni di nuovo al centro delle critiche, soprattutto il capitano, colpevole di aver fallito il rigore che avrebbe potuto concedere il vantaggio alla fine dei 45 minuti.

Niente è ancora scritto, tuttavia sarà necessario un netto cambio di marcia rispetto a quanto visto a Rotterdam per evitare che il sogno europeo finisca anzitempo. Nel frattempo però arrivano buone notizie in ottica calciomercato, un doppio assist che potrebbe regalare alle casse della società ben 15 milioni di euro. Pinto resta alla finestra in attesa della cessione che potrebbe risultare determinante per sbloccare il mercato in entrata nel corso della sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Roma, un gol che vale oro: doppio assist e affare chiuso per 15 milioni di euro

Non è un buon momento per le società italiane, almeno a livello economico. I tanti debiti rischiano di compromettere il mercato delle big, in particolare Roma e Inter. I giallorossi rischiano anche in caso di qualificazione in Champions League di non poter intervenire per rinforzare la rosa durante la sessione estiva di calciomercato, tuttavia le cessioni dei vari esuberi potrebbero portare un tesoretto non indifferente, e che potrebbe essere determinante.

In pole per poter lasciare la capitale c’è Matias Vina, uruguaiano pagato ben 13 milioni di euro appena due stagioni fa e che potrebbe essere ceduto al Bournemouth che vanta un diritto di riscatto sul difensore. Finora non aveva brillato in campionato, ma proprio nel match odierno contro il Tottenham ha trovato il gol del momentaneo pareggio, infondendo coraggio ai suoi compagni che sono riusciti anche a passare in vantaggio al minuto 51 con la rete del centravanti Dominic Solanke. Il risultato finale è stato di 3-2 per il Bournemouth.

Un’ottima notizia per la Roma, visto che in ottica riscatto molto dipende anche dalla salvezza delle Cherries, ora a +6 sulla terzultima posizione. Le recenti prestazioni del laterale sudamericano potrebbero convincere la società inglese ad esercitare l’opzione di recompera, soprattutto dopo che la società ha rilasciato una nota ufficiale sul proprio sito dove annunciava l’esclusione dalla rosa del terzino sinistro Jordan Zemura, che passerà all’Udinese. Entrambi i fattori potrebbero essere determinanti per la futura chiusura dell’affare. Pinto intanto resta alla finestra in attesa dell’offerta che potrebbe sbloccare il mercato giallorosso.