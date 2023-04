Doppio incubo Inzaghi, un altro big KO: nuovo allarme in vista di Roma-Inter

Infortunio e cambio immediato per il big di Inzaghi. Condizioni da monitorare, anche in vista della sfida contro la Roma.

Questo weekend di Serie A ha finora regalato non poche sorprese, alla luce dei diversi passi falsi che hanno contraddistinto diverse delle big impegnate in queste ore. Escludendo dal discorso un Napoli che si è gestito in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan, perdendo due punti in casa con il Verona quasi ininfluenti ai fini di una vittoria ormai prossima, le due milanesi hanno maturato prestazioni e risultati non proprio brillanti.

La prima partita di questo sabato è stata quella del Milan, sul delicatissimo campo del Bologna di Thiago Motta, mina vagante e reduce da un periodo di grandi rendimenti e risultati, anche contro le big come gli uomini di Pioli o quelli di Gasperini. Dopo aver espugnato il Gewiss Stadium, i felsinei hanno fermato sull’ 1 a 1 anche la compagine rossonera, in piena lotta Champions insieme alla Roma, ai cugini dell’Inter e una Lazio che, però, vanta un margine abbastanza importante rispetto al quarto posto.

Infortunio e cambio immediato in Inter-Monza: Acerbi prende il posto di De Vrij

In questi minuti è arrivata poi da San Siro la notizia relativa all’ennesimo passo falso dell’Inter, bravissima fino a questo momento nell’onorare nel migliore dei modi la Champions League ma distintasi al contempo per un rendimento in campionato tutt’altro che nobile e felice. Nel match interno contro il Monza, gli uomini di Inzaghi hanno perso con un gol di scarto, concludendo l’ennesima gara casalinga senza reti.

Un risultato importante dei brianzoli, la cui eco si sentirà soprattutto ai fini della su citata lotta Champions. La Roma, dal proprio canto, sa di dover cercare di dare il massimo contro l’Udinese nella partita di domani sera, sottintendente importanti difficoltà ma cruciale per restare ancorati ad un treno Champions di vitale importanza ai fini sportivi ed economici. Risultato e ripercussioni in classifica a parte, Inter-Monza ha permesso di registrare un altro importante evento per i giallorossi.

Al 51esimo minuto, infatti, Simone Inzaghi è stato costretto al cambio dopo l’infortunio di Stefan De Vrij, che dopo un intervento in scivolata su Carlos Augusto ha accusato un problema alla caviglia destra. Al suo posto Acerbi, subentrato immediatamente all’ex Lazio, le cui condizioni restano da valutare. Anche in vista dello scontro diretto per la Champions League in programma, salvo oscillazioni di massimo 24 ore, il prossimo 7 maggio.