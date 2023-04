Infortunio Dybala e Abraham, la Roma sorride: possibile il recupero in extremis

La Roma si prepara alla prossima gara di campionato contro l’Udinese. Arrivati aggiornamenti sulle condizioni di Dybala e Abraham.

La sconfitta patita nella gara di andata di Europa League sul campo del Feyenoord, ormai, è alle spalle. La Roma infatti, subito dopo essere tornata dall’Olanda, ha ricominciato ad allenarsi mettendo nel mirino la gara in programma domenica sera contro l’Udinese.

I bianconeri, al momento decimi in classifica, sono reduci dal pareggio con il Monza che ha scatenato la rabbia del patron Giampaolo Pozzo. Nelle ultime 10 gare di campionato, infatti, la squadra di Andrea Sottil è riuscita a vincere soltanto in due occasioni (Empoli e Milan). Nelle altre circostanze sono arrivati risultati deludenti, che hanno spinto il presidente friulano a valutare l’idea di portare i suoi in ritiro punitivo.

Il provvedimento è stato poi congelato, in attesa dell’esito della gara prevista allo stadio Olimpico. In campo si vedrà quindi un’Udinese intenzionata a fare bottino e ad uscire, in maniera definitiva, dalla crisi. José Mourinho, dal canto suo, è chiamato a rilanciarsi subito così da consolidare il terzo posto e prepararsi nel migliore dei modi alla sfida di ritorno con il Feyenoord. Dalla lista dei convocati mancheranno i nomi di Paulo Dybala e Tammy Abraham, entrambi ai box per colpa degli infortuni rimediati giovedì, ma in queste ore sono arrivati aggiornamenti importanti sulle loro condizioni.

Roma, Abraham e Dybala ci saranno con il Feyenoord

Nell’ambiente giallorosso, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, ha infatti iniziato a diffondersi un cauto ottimismo in merito al loro recupero. I guai fisici riscontrati dall’argentino e dall’inglese sono “meno gravi del previsto” e non è quindi da escludere una loro presenza in campo.

Per quanto riguarda Dybala, ad esempio, gli esami effettuati al centro sportivo di Trigoria hanno escluso lesioni. L’ex Juventus si è fermato in tempo, evitando così di aggravare la situazione. Tra oggi e domani verrà sottoposto ad ulteriori controlli ma intanto, come detto, Mourinho può decisamente sorridere. L’inglese, dal canto suo, vorrebbe addirittura già esserci domani. Molto difficilmente accadrà ma è indicativo di quanto l’ex Chelsea si senta bene. Lo staff medico lo monitorerà da vicino, concedendogli l’atteso via libera soltanto se dimostrerà di essere guarito al 100% così da evitare una pericolosa ricaduta. Ulteriori sviluppi sono attesi a stretto giro di posta.