Ora è UFFICIALE: revoca Figc dopo la sentenza del Tribunale

Ora è UFFICIALE: la Figc prende di petto al questione e dopo la sentenza del Tribunale toglie l’affiliazione. Ecco quello che è successo

La Figc ha deciso di prendere di petto tutte le questioni. E adesso è anche ufficiale la doppia revoca dell’affiliazione dopo la sentenza del Tribunale che ha dichiarato falliti due club. Uno addirittura che ha fatto tanti anni in Serie A. L’altro invece si è spinto massimo fino alla Serie B.

In un mese nel quale si capirà quello che sarà il destino della Juventus, con il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni che si dovrà pronunciare sui quindici punti di penalizzazione in classifica inflitti alla società bianconera, la Figc ha tolto l’affiliazione al Livorno e al Trapani. Ecco la nota.

Ora è UFFICIALE, revoca tolta a Livorno e Trapani

Ecco intanto i due comunicati ufficiali: “Il Presidente Federale, preso atto della dichiarazione di fallimento della società A.S. Livorno Calcio S.r.l. pronunciata dal Tribunale Civile di Livorno, delibera di revocare l’affiliazione alla fallita società A.S. Livorno Calcio S.r.l.”. Questa quella che riguarda i toscani. “Il Presidente Federale, preso atto della dichiarazione di fallimento della società Trapani Calcio S.r.l. pronunciata dal Tribunale Civile di Trapani, delibera di revocare l’affiliazione alla fallita società Trapani Calcio S.r.l.”, questa invece quella che riguarda i siciliani.

Insomma due squadre che non sono più affiliate come detto ala FIGC e che dovranno cercare in qualche modo di rinascere come la Fenice. Non sarà facile, soprattutto in momento di crisi come questa che non permette a molti imprenditori di investire nel mondo del calcio, soprattutto in quello minore, dove praticamente gli introiti non ci sono e si tratta solamente di fare qualcosa per la propria città. Insomma, per Livorno e Trapani è sceso il sipario. Ma per quello che soprattutto negli ultimi anni hanno dato al calcio, si spera che presto possano davvero risorgere.