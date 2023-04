Probabili formazioni Roma-Udinese: rivoluzione Mourinho, Sottil risponde così

Probabili Formazioni Roma-Udinese: rivoluzione totale per Mourinho che dovrà fare i conti con le pesanti assenze di Dybala e Abraham.

La partita contro il Feyenoord di giovedì ha mosso nuovi dubbi e nuove incertezze sulla Roma, che purtroppo ancora una volta sarà chiamata all’impresa per ribaltare l’1-0 dell’andata. Non è la prima volta che i giallorossi escono sconfitti dal primo dei due scontri europei, come accaduto già due turni fa con il Salisburgo, con il medesimo risultato.

L’atmosfera dell’Olimpico fu fattore determinante per la conquista della vittoria contro gli austriaci, e ancora una volta i tifosi romanisti saranno chiamati a fare gli straordinari sugli spalti, per provare a rappresentare ancora una volta un fattore che permetta di coadiuvare gli uomini di Mourinho nel continuare il percorso europeo.

Ancora una volta lo stadio sarà tutto esaurito, e la società ha addirittura messo in vendita i biglietti destinati ai tifosi ospiti, che non potranno essere presenti a causa dei divieti imposti. Nel frattempo però non si può non ignorare il match di domenica contro l’Udinese, che potrebbe essere un ulteriore occasione per consolidare il posto in Champions, soprattutto visto il risultato del Milan, fermato a Bologna sul risultato di 1-1.

Probabili formazioni Roma-Udinese: rivoluzione totale per Mourinho e la risposta di mister Sottil

La Roma scenderà in campo allo Stadio Olimpico contro l’Udinese per il match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A. I giallorossi vengono da due vittorie, ottenute rispettivamente in casa contro la Samp e in trasferta a Torino contro il Toro, entrambe senza subire reti.

La difesa è stato uno dei reparti fondamentali per la conquista dell’attuale terzo posto, diverso è il discorso relativo al reparto offensivo, dove giocatori che lo scorso anno furono determinanti come Abraham e Pellegrini stanno rendendo ben al di sotto delle loro aspettative.

L’unico ben oltre sopra la sufficienza in attacco è Paulo Dybala, che si sta caricando la squadra sulle spalle a suon di gol assist e prestazioni da vero fenomeno. La sua assenza potrebbe impensierire e non poco l’allenatore José Mourinho, che sarà costretto ad una vera e propria rivoluzione in avanti, con El Shaarawy e Wijnaldum alle spalle di Belotti.

In attesa di aggiornamenti e comunicazioni ufficiali, queste le scelte degli allenatori in vista del match, circa il quale si è espresso con chiarezza l’allenatore dei bianconeri, Sottil, ‘tradendo’ alcune informazioni sulle possibili decisioni ponderate per la partita di domani.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; El Shaarawy, Wijnaldum; Belotti. Allenatore: Mourinho.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto.Allenatore: Sottil.