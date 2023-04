“Visite con la Roma già fatte”, altro colpo dopo Aouar

Calciomercato Roma, altro colpo dopo Aouar e visite mediche già fatte. Ecco un altro rinforzo per Mourinho in pieno stile Pinto-Friedkin.

La compagine capitolina è attesa nelle prossime settimane da una serie di impegni che, come più volte sottolineato, potrebbero decretare in modo importante il futuro e i piazzamenti finali degli uomini di Mourinho. Il primo banco di prova dopo la beffarda sconfitta con il Feyenoord è rappresentato dall’Udinese di Sottil, insidia tutt’altro che di semplice superamento, anche alla luce dell’importante vittoria dell’andata da parte di Beto e colleghi, nel corso di quest’anno bravi nel mettere in difficoltà diverse squadre dell’alta classifica.

Pensare già al Feyenoord sarebbe sicuramente un grave errore, al netto della consapevolezza di dover necessariamente compiere delle valutazioni per ben gestire le non numerosissime risorse negli almeno 180 minuti che attendono Pellegrini e colleghi tra domani e giovedì. Voli pindarici al futuro, come detto, rischierebbero di rivelarsi ingenerosi e poco produttivi ma questo non cancella, comunque, le programmazioni ai piani alti di Trigoria e destinate a impostare e indirizzare le stagioni che verranno.

Calciomercato Roma, rinforzo in difesa in pieno stile Aouar: “Ha sostenuto le visite”

Le notizie degli ultimi giorni hanno restituito grande consapevolezza verso l’attenzione di Pinto e colleghi nei confronti del prossimo calciomercato, durante il quale non poche novità potrebbero abbracciare il mondo giallorosso. Sia in entrata che in uscita, ovviamente, oltre che su quel fronte Mourinho circa il quale non c’è ancora definitiva chiarezza.

Il primo passo, a stagione conclusa, sarà sicuramente valutare la posizione di José e la sua possibile permanenza, prima di iniziare a ragionare con ancora più veemenza sui colpi da attualizzare nei prossimi mesi. Tra i vari, potrebbe con ogni probabilità esserci Houssem Aouar, per il quale sembrerebbe ormai tutto delineato per un approdo nella Capitale dal prossimo anno. Il talento quasi ex Lione potrebbe però essere solamente uno dei diversi rinforzi a zero che rimpingueranno le risorse della squadra.

A tal proposito, non sfugga quanto riferito da Enrico Camelio a Radio Radio, secondo il quale la Roma si starebbe muovendo in pieno stile Aouar anche per un difensore centrale. “C’è un altro difensore europeo che ha già fatto le visite pre-mediche. Si tratta di un difensore centrale che non ha sostenuto le visite in Italia ma le ha fatte. Vedremo come andrà”.

Non sfugga quanto annunciato poi da Roberto Maida, espostosi nella stessa sede su un possibile addio di Ibanez, legato allo scenario appena descritto. “Si sta pensando alla vendita di Ibanez, che potrebbe essere il candidato principale alla partenza. Nonostante gli errori del Derby, non è l’ultimo arrivato ed è titolare col Brasile. Può però garantire una plusvalenza e prospettive di crescita e vanta anche un ingaggio appetibile, non solo per le grandissime squadre“.