Calciomercato Roma, da Vlahovic ad Abraham: il domino si completa così

Calciomercato Roma, da Vlahovic ad Abraham: i due attaccanti alla fine della stagione potrebbero cambiare maglia. Il domino si chiude così

Di Vlahovic, ovviamente, alla Roma interessa poco. Nulla per meglio dire. I pensieri della società giallorossa ovviamente sono tutti per Tammy Abraham, l’attaccante inglese che in questa stagione ha reso sicuramente al di sotto delle aspettative e che da un poco di tempo è al centro di diverse voci di mercato.

Ma senza citare il centravanti della Juventus non si può capire quello che potrebbe essere il domino per la prossima stagione che coinvolge ovviamente i club di Premier League. Tutti, da quelle parti, hanno delle risorse economiche importanti che possono fare la differenza. E guardano ai migliori profili che giocano in Italia per cercare di strapparli alla concorrenza. Tornando al discorso Abraham, l’inglese è stato accostato per il prossimo anno non solo al Chelsea – che ha un diritto di recompra fissato a 80 milioni di euro che ovviamente non verrà esercitato a quella cifra – ma anche all’Arsenal e al Manchester United. E in questione, adesso, ci sono appunto queste ultime due squadre.

Calciomercato Roma, l’intreccio per Abraham si chiude così

Secondo le notizie che arrivano dall’Inghilterra e che sono precisamente riportate da Footballinsider, l’Arsenal di Arteta, primo in classifica e che potrebbe tornare a vincere la Premier League dopo tantissimo tempo, avrebbe messo nel mirino proprio Vlahovic della Juventus, superando la concorrenza dello United.

Rimanendo così senza la possibilità di acquisire le prestazioni del serbo, i Red Devils potrebbero virare su Abraham – già accostato come detto alla squadra di Ten Hag – e che sembra uno dei possibili sacrificati giallorossi per la prossima stagione. Sì, Pinto ha bisogno anche di cedere qualcuno per via degli accordi con la Fifa per il Fai Play Finanziario e Tammy è uno di quelli sacrificabili insieme a Ibanez. Sono loro quelli che secondo le voci di mercato la Roma potrebbe cedere. Per Abraham anche un’offerta di 40-50 milioni sarebbe presa in seria considerazione dalle parti di Trigoria.