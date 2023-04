Derby della follia: volano topi morti sugli spalti!

Scene pazzesche in occasione dell’ultimo derby: ratti morti fanno capolino in tribuna. La dinamica dell’episodio è clamorosa.

Negli ultimi anni le scene di ordinaria follia sugli spalti sono diminuiti in maniera esponenziale. Tuttavia, di settimana in settimana capita di annotare episodi che anormali sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo.

Come non definire tale quanto successo sugli spalti dello Stadio Maurice Dufrasne di Liegi, teatro del derby tra Standard Liegi e Charleroi terminato 3-1 per i padroni di casa. La gara, che ha regalato interessanti colpi di scena in campo, con le due squadre che hanno provato a tenere alto il proprio baricentro creando azioni interessanti, ha però calamitato l’attenzione mediatica per un altro motivo.

I tifosi dello Charleroi, infatti, hanno lanciato all’indirizzo del cuore più caldo della tifoseria di casa una decina di topi morti. Sulla scia degli sfottò che sono andati avanti per diverso tempo, in cui la parola “ratto” aveva fatto letteralmente il giro del web, i tifosi dello Charleroi incappucciati hanno lanciato dei topi morti contro i tifosi dello Standard. Immediata la replica di quest’ultimi, che con un comunicato diramato sui social da uno dei fan club della squadra si è augurato un intervento immediato da parte dei piani alti. L’ausicpio dei tifosi è che lo Standard prenda provvedimenti immediati, sporgendo denuncia per quanto accaduto.