Dietrofront e affondo immediato Barcellona: Roma avvisata

Calciomercato Roma, il Barcellona non lo perde di vista. Avviso anche ai giallorossi per uno dei giocatori maggiormente seguiti in Serie A e non solo.

Abbiamo assistito in queste settimane al diffondersi di tanti scenari e suggestioni a costo zero, molto delle quali terminate in ottica Roma e non solo. Come sovente evidenziato, infatti, in questi anni si sta registrando una sempre più importante tendenza nel costruire le rose attraverso una felice calibrazione che porti alla coesistenza tra esborsi importanti e funzionali approdi a costi molto bassi o nulli. Lo sa bene lo stesso Tiago Pinto, bravo in questi anni a investire le risorse messegli a disposizione dei Friedkin ma al contempo attento anche abile nel fiutare le giuste occasioni di mercato.

Il nome di Wijnaldum rappresenta certamente un felice esempio, cui può fare compagnia anche la lista costituita dai nomi di Matic e Dybala, oltre che un Aouar che in questi ultimi giorni sarebbe finito con una certa veemenza in ottica Roma e ricoprendo le vesti di sempre più probabile primo rinforzo per i giallorossi a partire dal prossimo anno. La tendenza nell’investire su parametri zero o su giocatori in grado di approdare alle giuste condizioni ha toccato tante altre realtà e, Aouar a parte, potrebbe ripetersi anche nel corso della prossima estate.

Calciomercato Roma, il Barcellona non molla Ndicka: le ultime sul suo futuro

I nomi papabili sono numerosi e, diversi di questi, stimolano attenzioni e interessi anche ai piani alti di Trigoria. Si è già detto del possibile approdo in difesa in pieno stile Aouar, circa il quale è arrivato un annuncio in queste ore che potrebbe confermare la direzione intrapresa da Pinto e adepti nel corso di questi anni e destinata a proseguire anche prossimamente.

In tale ottica, dunque, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti provenienti dalla Spagna, da integrarsi però con quanto riferito da “Il Corriere dello Sport” circa un ulteriore papabile rinforzo, prossimo ad entrare nello status di free-agent. Ci riferiamo a Evan Ndicka, difensore in scadenza contrattuale con l’Eintracht Francoforte e finito nel mirino, tra le varie, anche di Roma e Juventus. Negli ultimi giorni, il Betis sembrava aver fatto importantissimi passi in avanti per la sua firma.

L’ingerenza del Barcellona, secondo El Gol Digital, potrebbe aver fatto cambiare alcune dinamiche, dal momento che i blaugrana avrebbero conservato un forte interesse per Ndicka, pur essendo da tempo sulle tracce di Inigo Martinez, circa il quale i catalani stanno ancora ponderando delle valutazioni. Un monito importante anche per la Roma, dunque. Stando a quanto si legge sulle colonne de “Il Corriere dello Sport”, infatti, il quasi ex Eintracht sarebbe stato prenotato dai giallorossi, distintisi in questi anni per plurime operazioni a costo zero e da diverso tempo seriamente interessati al difensore.