Doppia assenza last minute: saltano Roma-Udinese

Manca sempre meno all’inizio di Roma-Udinese: intanto, ci sono due forfait importanti da non trascurare.

Alla luce del risultato delle altre pretendenti ad un posto in zona Champions, la Roma di José Mourinho vuole sfruttare la grande chance che si è improvvisamente materializzata. I giallorossi, però, se la dovranno vedere con un Udinese che proverà a puntare forte sulle sue armi per mettere in apprensione l’avversario.

A pochi minuti dall’inizio della gara dell’Olimpico, però, Sottil è stato costretto ad un doppio cambio. Sia Beto che Arslan, infatti, non figurano nella formazione titolare. Secondo quanto riferito da fantacalcio.it, il motivo dell’assenza dei due calciatori è da ricondurre ad un attacco influenzale. Entrambi KO, non prenderanno parte al match con la Roma, con Sottil che in attacco si è affidato a Success, mentre a centrocampo ha lanciato dal primo minuto il trio composto da Samardzic, Walace e Lovric.

Arslan e Success dunque out per influenza: staremo a vedere se in termini di approccio alla gara cambierà qualcosa, visto che con Beto l’Udinese si è spesso affidato al contropiede per sfruttare la velocità del portoghese. L’influenza ha messo KO i due bianconeri, che comunque saranno regolarmente in campo nel prossimo impegno di campionato.