Elodie da sold out come la Roma: la foto su Instagram fa il pieno di cuori

Elodie da sold out come la Roma, la foto su Instagram della cantante giallorossa fa il pieno di cuori. Una notte storica

Sold out. Come la Roma. Come la squadra di Mourinho che settimana dopo settimana riesce a riempire l’Olimpico. E quando c’è di mezzo un cuore giallorosso è facile che le cose vadano in questo modo anche in altri ambiti. E, in questo caso, parliamo di Elodie.

La cantante, una delle più ammirate in Italia e che sta facendo boom anche in Europa, ha piazzato il suo di sold out al Mediolanum Forum di Milano così come riportato da Il Giorno, per il primo live show, prodotto da Vivo Concerti, e che andrà in scena il prossimo 12 maggio. E c’è una novità, clamorosa, una data storica per la cantante e per tutti quelli che amano la musica. Sì, perché lo show della stupenda cantante sarà trasmesso in diretta su due piattaforme. Mai era successo prima d’ora

Sarà la prima volta infatti, in occasione di questo tutto esaurito, che il concerto di una cantante donne verrà trasmesso in esclusiva anche su Prime Video e su Twitch. Un evento che quindi si preannuncia ricco di emozioni visto che Elodie, tra le altre cose, è una delle migliori performer in Italia. L’evento, inoltre, sarà il primo Amazon Music Live in Italia, ed è per questo, ovviamente, che sarà trasmesso dal vivo su Amazon che, ricordiamo, il mercoledì sera manda in diretta una partita di Champions League in esclusiva.

Lo show avrà un carattere internazionale, così com’è ampiamente prevedibile, e andrà in diretta streaming in tutta Europa. ” “Il forum – ha scritto sui propri profili social Elodia – è sold out e sono pervasa da emozione e felicità. Ho iniziato a studiare e a provare. Spero di stupirvi, di farvi divertire e di emozionarvi. Ci vediamo presto”. Quando si tifa della Roma si vince sempre, a prescindere.