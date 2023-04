Inter-Juventus, nuovo colpo di scena: presentato il ricorso

Tra 10 giorni andrà il scena la gara di ritorno tra Inter e Juventus: la mossa del club nerazzurro non è passata inosservata e potrebbe cambiare le carte in tavola.

La stagione di Inter e Juventus è entrata definitivamente nel vivo. I bianconeri e i nerazzurri, oltre ai prossimi impegni internazionali, rispettivamente in Europa League e in Champions League, si affronteranno anche per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

Al Meazza si partirà dall’1-1 dell’andata, con Lukaku che all’ultimo secondo riuscì a riacciuffare i bianconeri, che erano passati in vantaggio grazie al sigillo impresso da Cuadrado. Proprio il finale di gara aveva calamitato l’attenzione mediatica con le tre espulsioni comminate a Cuadrado, Handanovic e Lukaku che hanno fatto molto rumore. Protagonisti di un parapiglia dopo il triplice fischio, l’estremo difensore dell’Inter e l’esterno della Juventus salteranno sicuramente il ritorno. Una porticina va invece lasciata aperta sul fronte Lukaku. L’attaccante belga, infatti, già ammonito, era stato punito con un altro cartellino giallo per la sua esultanza considerata polemica all’indirizzo della Tribuna Sud bianconera.

Inter-Juventus, i nerazzurri presentano ricorso per la squalifica di Lukaku

Beccato dai tifosi della Juventus con cori beceri e razzisti, Lukaku aveva risposto con la sua consueta esultanza, portandosi il dito davanti alla bocca prima e dopo essersi rivolto ad alcuni tifosi dicendo loro: “Muti”. In un primo momento era stata disposta la chiusura della Tribuna Sud in vista della sfida contro il Napoli: tuttavia il ricorso presentato dalla Juventus è stato parzialmente accolto e la pena sospesa.

Secondo quanto riferito da Sky, l’Inter si aspetterebbe lo stesso tipo di risposta anche sulla squalifica comminata a Lukaku. I nerazzurri avrebbero infatti presentato ricorso per la squalifica dell’attaccante belga. La compagine di Inzaghi, che contro il Monza ha rimediato l’undicesima sconfitta stagionale, vuole avere a disposizione il proprio centravanti nella delicata gara di ritorno contro la Juventus. Vi forniremo maggiori ragguagli quando trapeleranno notizie ufficiali in tal senso.