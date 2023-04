Roma, ritorna dopo quasi un anno: messaggio ufficiale

Roma, l’indizio social non passa inosservato: il ritorno è a un passo dal concretizzarsi da un momento all’altro. Il punto della situazione in casa giallorossa.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Udinese, gara importantissima per il cammino in campionato dei giallorossi. Dopo il successo maturato sul campo del Torino e il KO assolutamente immeritato rimediato in casa del Feyenoord, i giallorossi sono alla ricerca di punti importanti con cui consolidare la propria posizione in classifica.

Pellegrini e compagni vogliono infatti approfittare del pareggio del Milan e della sconfitta dell’Inter, fermati rispettivamente da Bologna e Monza. In questo rush finale Mourinho spera di ricevere buone notizie dall’infermeria. Le condizioni di Dybala ed Abraham non preoccupano particolarmente lo staff medico giallorosso. In occasione della sfida contro l’Udinese, però, potrebbe ritornare anche Ebrima Darboe. Il centrocampista cambiano, infatti, dovrebbe ritornare a disposizione di Mourinho dopo la rottura del legamento crociato anteriore rimediato lo scorso luglio.

Roma-Udinese, il rientro di Darboe: l’indizio social svela tutto

A testimoniare la possibile convocazione di Darboe è una stata una Instagram Story di un amico riportata dallo stesso centrocampista. Francis Gomez, infatti, si è complimentato con Darboe per il rientro ormai ad un passo, e sul suo profilo ufficiale ha scritto: “Dopo il brutto infortunio arriva la prima convocazione, mai mollare fratello”, allegando una foto del mediano della Roma, che da diverse settimane erano ritornato in gruppo.

Staremo a vedere quale sarà il minutaggio che José Mourinho riserverà a Darboe, che comunque potrebbe fornire il suo contributo nel tour de force che attenderà i giallorossi da qui fino al termine della stagione. Soprattutto in mediana, però, avere nuova linfa in termini di dinamismo potrebbe rappresentare una chiave di volta importante.