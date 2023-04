Bomba Mourinho, Giannini svela il suo futuro: “Ci sono tutte le condizioni”

Roma, le parole di Giannini su José Mourinho non lasciano spazio a dubbi: la posizione dell’ex capitano è inappellabile. Annuncio su Pellegrini.

La vittoria contro l’Udinese ha rappresentato un altro tassello importante della corsa Champions della Roma di José Mourinho, che contro i friulani è riuscita a strappare tre punti dal peso specifico non indifferente.

Pellegrini e compagni hanno avuto il pallino del gioco in mano sin dalle prime battute e questa volta sono riusciti a capitalizzare le occasioni che sono stati in grado di ritagliarsi. In grande spolvero proprio il Capitano della Roma, che è ritornato al gol scacciando quella che sembrava configurarsi come un’autentica maledizione. Applaudito ed incoraggiato per tutto l’arco della partita dalla sua curva, Pellegrini ha fornito una prestazione da tuttocampista, sciorinando quelle giocate alle quali ci aveva abituato.

Prova importante e risposta immediata anche da un punto di vista psicologico, dopo il rigore sbagliato a Rotterdam. Intervenuto nel corso dell’evento del Gran Galà del Calcio, con CMIT e TV PLAY Official Media Partner, l’ex capitano della Roma Giuseppe Giannini ha speso parole al miele all’indirizzo di “Lollo”: “Pellegrini è un ragazzo preparato, serio e ha grandi qualità. Un periodo di appannamento ci può stare, capita a tutti. Quello che conta è che l’ambiente continui a sostenerlo. Contro l’Udinese, Lorenzo ha saputo rispondere sul campo alle critiche ricevute. Meglio per lui non avere Dybala al suo fianco? Non credo a quest’ipotesi, anzi: è sempre meglio avere vicino un campione come l’argentino, i grandi calciatori si intendono sempre in campo.”

Roma, Giannini sul futuro di Mourinho

Giannini ha poi passato in rassegna anche il futuro di José Mourinho, al centro di molte voci di mercato nelle ultime settimane. Secondo l’ex capitano della Roma, però, sembrano esserci tutte le condizioni affinché il matrimonio tra Giannini e il mondo giallorosso possa continuare anche nella prossima stagione:

“MOURINHO NON LASCERA’ LA CAPITALE” – “Credo che Mourinho sia l’allenatore perfetto per questa squadra e questa piazza. Lui è un vincente, ha un carisma eccezionale e credo si sia accorto di lavorare in un ambiente particolare, fuori dagli schemi, forse unico. Non dipende da me la sua permanenza ma ci sono tutte le condizioni perchè lui rimanga anche nella prossima stagione“.