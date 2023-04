Calciomercato Roma, 12 milioni per Pinto: annuncio ufficiale

Calciomercato Roma, 12milioni per Tiago Pinto. L’annuncio ufficiale fa sorridere anche il gm giallorosso. Ecco la cifra

Allora, partiamo da un fatto: Frattesi è sì nel mirino della Roma per la prossima stagione anche se, rispetto alla scorsa estate, la pista si è decisamente raffreddata. Sul giocatore, sappiamo inoltre, che c’è la Juventus, che sta cercando di ripristinare una colonia italiana dentro la Continassa.

Sappiamo, inoltre, visto che questi sono gli accordi, che la società giallorossa nel momento in cui ha ceduto il centrocampista al Sassuolo si è tenuta una percentuale abbastanza alta – il 30% – sulla possibile rivendita del giocatore da parte dei neroverdi. Nonostante questo i giallorossi, che ovviamente avevano questo sconto, non sono riusciti a portare a termine l’operazione. Importante o meno, comunque, c’è sempre la questione denaro a tenere banco. E l’annuncio ufficiale arrivato dall’amministratore delegato del Sassuolo, Carnevali, fa decisamente sorridere anche Pinto.

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale di Carnevali

Con la sessione estiva del mercato che si avvicina sempre di più, le voci su Frattesi cominciano, di nuovo e anche per via della stagione che il centrocampista sta disputando con la maglia del Sassuolo, a rincorrersi. E l’annuncio di Carnevali, come detto, non fa altro che dare un sorriso a Pinto. Il dirigente ha parlato ai microfoni di Rai Gr Parlamento svelando quella che sarà la richiesta economica per il calciatore.

“La nostra volontà era di trattenerlo. Non abbiamo parlato con la Juventus. 40 milioni? E’ una richiesta che abbiamo fatto in Premier perché abbiamo venduto Scamacca alle stesse cifre”. Soldi tantissimi per Frattesi e, una parte di questi, per l’esattezza 12 milioni per via di quell’accordo che tutti conoscete e del quale ve ne abbiamo parlato prima, finirebbero diritti nelle casse della Roma. E 12 milioni per un giocatore che al momento nemmeno ti appartiene sono veramente tanti. Pinto, quindi, potrebbe sorridere in tutti i casi. Magari prendendo il giocatore o magari vedendo il Sassuolo cederlo per questa cifra. L’estate ormai è alle porte. E per capire il futuro non servirà tanto tempo.