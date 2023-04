Calciomercato Roma: “Confermo, è la prima scelta della Juventus”

Calciomercato Roma, arrivano conferme sul profilo che piace anche ai giallorossi. Lui è la prima scelta della Juventus

Chiusa quasi la trattativa per Aouar, in definizione, inoltre, ci sarebbe anche un’altra operazione di mercato che potrebbe portare alla Roma un difensore olandese che avrebbe già sostenuto le visite mediche con i giallorossi. Ma ovviamente, Pinto, non si fermerà solamente a queste due operazioni, soprattutto se la Roma dovesse riuscire a centrare una qualificazione alla prossima Champions League.

In mezzo al campo – tenendo conto che c’è anche la questione Wijnaldum che è da definire – qualche altro innesto ci potrebbe essere. E il nome che ormai circola da più di un anno dalle parti di Trigoria, con annesse dichiarazioni da parte di Pinto e anche del calciatore, è quello di Frattesi del Sassuolo. La scorsa estate la trattativa con i neroverdi sembrava davvero ad un passo dalla conclusione, poi gli incastri non ci sono stati e adesso c’è soprattutto la Juventus sul giocatore. A conferma di questo sono arrivate le parole del giornalista de La Stampa, Barillà, che ha parlato alla consueta diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TvPlay. Ecco quello che ha detto.

Calciomercato Roma, le parole di Barillà

“Frattesi è un profilo che la Juve segue con attenzione e stanno vagliando se intervenire in quel tipo di reparto, viste le soluzione interne di cui parlavamo prima che riescono a compensare a cessioni sicure. Sicuramente Frattesi è uno dei primi nomi per il mercato bianconero”. Si sapeva, ovviamente, che la Juve fosse assai interessata al giocatore. Ma di primo nome al momento non se ne era mai parlato. O quasi.

Poi, Barillà, ha continuato in questo modo: Lui è un calciatore che piace. L’unico problema è che tutte le strategie dei bianconeri sono ferme finché non ci sarà chiarezza su quello che sarà il futuro della Juventus. Se c’è una certezza, se c’è un nome che è sicuramente nei piani bianconeri, quel giocatore è Frattesi e confermo in pieno”.