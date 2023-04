Calciomercato Roma, svelato il nome del nuovo acquisto di Pinto. Ecco si chi si tratta. Visite mediche già fatte

Tiago Pinto si sta muovendo già per la prossima stagione. E dopo il colpo Aouar – che sarebbe in dirittura d’arrivo visto che il francese avrebbe già sostenuto una prima parte di visite mediche – c’è un altro elemento che, secondo quanto ripotato da Radio Radio, sarebbe ad un passo dai giallorossi.

L’annuncio è arrivato proprio in questi momenti: si parla di un profilo giovane, che gioca in Olanda, e che in Olanda appunto ha sostenuto anche lui le visite per la società giallorossa. Nella mente di Pinto, quest’ultimo, dovrebbe prendere il posto di Kumbulla nella rosa di Mourinho per la prossima stagione. Senza dimenticare, nemmeno, che c’è sempre la questione Ndicka che negli ultimi giorni sta tenendo banco dentro Trigoria. Il difensore dell’Eintracht Francoforte, in scadenza e che non rinnoverà, è un altro che sembra essere vicino.

Calciomercato Roma, è van den Berg il colpo

Si tratta di un difensore centrale, di piede destro, alto 191 centimetri. Quindi fisicamente assai importante e pronto a giocare a certi livelli. Il nome è quello di Rav van den Berg, classe 2004, che gioca nella Serie B olandese, nello Zwolle. Sarebbe, secondo Radio Radio, un’operazione voluta da Pinto che lo ha messo nel mirino nei mesi scorsi e che avrebbe anticipato un’agguerrita concorrenza.

Sul difensore infatti ci sarebbero stati gli interessi di Ajax in Olanda, Fiorentina e Sampdoria in Italia. Insomma, Pinto ha deciso di giocare d’anticipo facendo svolgere le visite al giocatore che, a quanto pare, sarebbero anche andate bene. Quindi si attendono di limare solamente gli ultimi dettagli con il club olandese proprietario del cartellino. Non dovrebbe essere un’operazione così onerosa, ovviamente: anche perché il contratto dello stesso scade nel 2024. Quindi Pinto avrebbe in mano il secondo colpo per la prossima stagione. Vedremo se queste indiscrezioni verranno confermate dai fatti.