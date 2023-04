Calciomercato Roma, rivoluzione Pinto a costo zero: c’è anche la Ligue 1

Calciomercato Roma, asta europea sempre più serrata per il rinforzo gratis in attacco. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il momento attuale della Roma impone una concentrazione massima sul presente, evitando qualsivoglia distrazione legata a ragionamenti e attenzioni sul prossimo futuro che, come più volte sottolineato, passerà anche dai traguardi e gli obiettivi raggiunti sul campo dagli uomini di Mourinho, attualmente lanciati per un piazzamento in uno dei tre slot rimasti alle spalle del primo posto monopolizzato ormai da tempo dal Napoli di Spalletti.

In attesa di comprendere quello che sarà anche il futuro in Europa League, i prossimi impegni di Serie A, molti dei quali contraddistinti da scontri diretti che non poco peso potrebbero avere per la corsa Champions di cui detto sopra, avranno un’ingerenza forse fondamentale anche per la programmazione futura.

Al netto dell’indiscutibile fascino e lustro proveniente dall’eventuale accesso alla massima competizione continentale della Uefa, arrivare tra le prime quattro significherebbe certamente contare su introiti che garantirebbero maggiore respiro alle casse dei Friedkin e al consequenziale modus operandi di Pinto.

Calciomercato Roma, asta europea per Zaha: nuova pretendente in Ligue 1

Seppur con la consapevolezza di non poter avanzare ragionamenti a gittata troppo ampia, proprio in nome di una stretta interdipendenza tra programmazioni di mercato e risultati raggiunti in questo rush finale, ai piani alti di Trigoria stanno da tempo cercando di ponderare le prime valutazioni circa la strada da seguire dal mese di giugno in poi.

Le notizie di questi ultimi giorni hanno confermato la tendenza emersa in quest’ultimo biennio, contraddistinto da una felice calibrazione di rinforzi con esborsi importanti e approdi convenienti e funzionali a costi quasi gratuiti. I nomi di Aouar e Ndicka, entrati con prepotenza in orbita Roma nel recentissimo passato, confermano tale tendenza e potrebbero essere accompagnati anche da altri profili.

Tra i vari, si parla da tempo anche di Wilfred Zaha, in scadenza contrattuale col Crystal Palace e finito al centro di una vera e propria asta europea, coinvolgente anche Roma e Milan, oltre che una serie di top club europei. Senza dimenticare delle ricchissime avances arabe da lui per il momento messe in secondo piano, il suo futuro potrebbe oscillare tra una permanenza in Premier o una nuova esperienza in un altro campionato europeo. Non sfugga a tal proposito, quanto riferito dal Daily Mail, a detta del quale alla lista delle sue inseguitrici si sarebbe aggiunto anche il Marsiglia.