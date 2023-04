Addio e gran ritorno Mourinho, arriva l’annuncio che spazza via ogni dubbio. Treno già passato per uno dei possibili sostituti, ecco l’annuncio.

In una fase molto delicata e importante in campionato per tante realtà della Serie A, si sta assistendo ad un grande rendimento in campo europeo di diversi top club italiani. Se il cammino di diverse big si è infatti fin qui distinto per un andamento altalenante e poco costante, infatti, va sottolineato come sui campi continentali la strada seguita sia stata ben diversa.

In attesa di comprendere quello che accadrà giovedì nella sentitissima e attesissima gara con il Feyenoord di Europa League, infatti, tra domani e dopodomani si comprenderà se si potrà assistere allo scenario di vedere almeno un’italiana approdare in finale di Champions League. Domani, allo stadio Maradona di Napoli, sarà decretata la prima semifinalista tra la compagine di Spalletti e quella di Pioli, destinata a incrociare una tra Inter e Benfica.

Se il cammino dei campani, fino a questo momento, è stato perfetto e impeccabile, ben diverso è il discorso per chi, come anche la stessa Roma, sia arrivato ad un punto importante nelle competizioni europee. Attualmente la squadra di Mourinho sembrerebbe aver archiviato le asperità dell’ultimo mese, contraddistinguenti invece totalmente in queste settimane le due milanesi.

Addio Inzaghi e gran ritorno Mourinho: “I rapporti non sono quelli ideali”

Entrambi brave nell’imporsi nei delicatissimi match di andata dei quarti di finale di Champions League, sono ambedue reduci da importanti passi falsi in campionato, frutto, forse, anche di una distrazione generata dalle gare di cui detto sopra. Il cammino in Champions, ad ogni modo, potrebbe generare importanti valutazioni, soprattutto tra le fila nerazzurre.

L’operato di Inzaghi in campionato è stato finora poco felice, come evidenziato dai tre scacchi interni del recente periodo e da una quinta posizione in classifica che ben riflette le difficoltà di Lukaku e compagni. In molti, non a caso, hanno anche iniziato a interrogarsi sui possibili scenari di fine campionato, legati soprattutto alla posizione del mister ex Lazio. A tal proposito, non sfuggano le esternazioni del giornalista Federico Biasin, così intervenuto ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it. Coinvolto nel suo discorso anche José Mourinho.

“Sono tra i pochi dell’universo a difendere ancora Inzaghi, perché vorrebbe dire essere di nuovo in Champions e magari aver vinto anche qualcos’altro. Le opzioni ideali sarebbero De Zerbi, un treno che però credo sia passato per le italiane, è destinato a continuare al Brighton, Thiago Motta non mi dispiacerebbe affatto perché ha dimostrato di avere buone caratteristiche sul campo e nella comunicazione”.

“Sono un iscritto alla chiesa di Mourinho e lo dico da anni, ma non credo alle minestre riscaldate, Mourinho all’Inter ha già fatto la storia, quella roba là è irripetibile, rischieresti solo di rinnovare un bellissimo ricordo. Mourinho poi si propose quando fu preso alla fine Conte, non credo ci siano i rapporti ideali per un ricongiungimento”.