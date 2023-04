Penalizzazione immediata, ecco la nuova classifica

Penalizzazione immediata, la richiesta è di 3 punti e la sentenza arriverà nella giornata di oggi. Ecco la nuova classifica

Non solo la Juventus potrebbe ricevere una penalizzazione in questa stagione, ricordando che nel caso dei bianconeri, mercoledì, si discuterà il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Ma anche un altro club, di Serie B in questo caso, potrebbe vedere stravolta la propria classifica.

La richiesta di penalizzazione è ufficiale: 3 punti. E la squadra in questione è la Reggina di Pippo Inzaghi. La Procura della Figc infatti ha chiesto di sanzionare – così come si legge sul sito della Gazzetta dello Sport – la società amaranto dello Stretto per non “ver ottemperato alla scadenza del 16 febbraio relativa al versamento delle ritenute Irpef per le mensilità di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022″.

Penalizzazione immediata per la Reggina, oggi la sentenza

La sentenza arriverà già nella giornata di oggi. E la Reggina senza dubbio nel caso di notizie negative, presenterà sicuramente ricordo. La società del nuovo presidente Saladini – che l’ha acquisita da Gallo la scorsa estate – sta inoltre aspettando l’omologa relativa alla ristrutturazione del debito rilevato, appunto, dalla precedente gestione.

La Reggina aveva chiesto al Tribunale di Reggio Calabria di poter pagare questo debito, che fa parte di quello cristallizzato nel momento in cui si è fatta la richiesta della ristrutturazione dello stesso, ma dal tribunale era arrivato un no sulla questione. Insomma, per Inzaghi e per i tifosi della Reggina – quinta in classifica nel campionato cadetto e in piena zona playoff in questo momento e che si ritroverebbe all’ottavo posto – sono ore di attesa per capire il futuro di una squadra che aveva come obiettivo all’inizio della stagione quello di raggiungere la post season nonostante un avvio di campionato esaltante con la testa della classifica in mano alla squadra amaranto per diverso tempo. Poi la caduta e adesso questa attesa. Vedremo.