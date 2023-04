Roma-Feyenoord, UFFICIALE: infortunio muscolare e stagione finita

Roma-Feyenoord, è UFFICIALE: infortunio muscolare e stagione finita. Non giocherà giovedì all’Olimpico contro i giallorossi di Mourinho

Giovedì la Roma affronterà quella che fino ad oggi è la partita più importante della stagione. All’Olimpico arriva il Feyenoord e la squadra di Mourinho deve ribaltare l’1-0 subito in Olanda una settimana fa. Ieri i giallorossi hanno dato una vera e propria dimostrazione di forza contro l’Udinese: tre a zero senza storie con rete di Pellegrini e rigore sventato da Rui Patricio che ha respinto la conclusione di Pereyra.

Anche Abraham con un bel colpo di testa è tornato al gol e, per completare l’opera e sarebbe davvero importante, lo Special One spera di recuperare Dybala anche perché, come dimostrato nelle ultime due uscite, in caso di rigore a favore la freddezza della Joya serve alla formazione giallorossa che ne ha sbagliati due consecutivi con Pellegrini (all’andata) e con Cristante (ieri). Se Mou, come detto, da un lato, spera di ritrovare Dybala, Slot, tecnico del Feyenoord, non potrà contare per il resto della stagione su un giocatore che, fino al momento, era stato impiegato 21 volte in stagione.

Roma-Feyenoord, stagione finita per Walemark

Così come da nota ufficiale del club olandese apparsa sul sito, Patrik Walemark ha concluso in anticipo la sua stagione per un problema muscolare. L’attaccante svedese, classe 2001, si è infortunato prima del match d’andata appunto contro la Roma e né contro i giallorossi e nemmeno nell’ultimo weekend contro il Cambuur è stato a disposizione di Slot. Un problema che quindi, andando a fare esami più approfonditi, ha fatto capire che il recupero è impossibile.

Come detto 21 presenze in stagione per il giocatore con 2 reti e 3 assist. Un profilo interessante, giovanissimo, sul quale Slot non potrà contare per il resto della stagione. Insomma, anche in Olanda le cose non vanno benissimo anche se i problemi maggiori, c’è da dirlo, li ha avuti e li ha Mourinho. Che ovviamente potrebbe non avere a disposizione il miglior elemento della rosa sotto l’aspetto tecnico. Altro che Walemark…