Attenta Roma, col Feyenoord arbitra ancora Taylor: i precedenti

Roma-Feyenoord, i giallorossi devono state attenti: contro gli olandesi arbitra ancora Taylor. Ecco i precedenti

Giovedì sera all’Olimpico la Roma si gioca la qualificazione alle semifinale di Europa League. Una gara importante, la più importante della stagione fino ad ora – si spera ovviamente che possa passare presto in secondo piano – che i giallorossi devono cercare in tutti i modi di vincere. Anzi, devono vincere per forza, perché in Olanda, la scorsa settimana, è arrivata una sconfitta per uno a zero che ovviamente, mette il Feyenoord con la testa avanti.

E la UEFA ha designato per dirigere il match l’inglese Taylor. Uno dei più esperti in Europa, e segnale che la partita è assai sentita. Certo, i precedenti per i giallorossi non sono ben incoraggianti – dopo li andiamo a vedere – visto che la squadra di Mourinho non ha mai vinto quando a fischiare c’è stato l’inglese. L’ultimo incrocio è datato 2021. Vabbè, entriamo nel dettaglio.

Roma-Feyenoord, i precedenti con Taylor

Come detto l’ultimo incrocio è datato 2021: un Roma-Ajax, finita 1-1, e valida sempre per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Un pareggio che permise ai giallorossi di staccare il pass per la semifinale, visto che in Olanda avevano vinto 2-1. Poi ricordiamo tutti com’è andata a finire.

Gli altri due precedenti sono in Europa League contro il Lione, con la Roma che uscì sconfitta 4-1 nell’andata degli ottavi di finale, e poi nella fase a gironi della Champions League contro il Viktoria Plzen quando la formazione capitolina perse 2-1. In tutto questo, con la squadra di Slot, Taylor ha un solo precedente: il Feyenoord infatti è riuscito a battere il Partizan Belgrado per 3-1 nel match di ritorno degli ottavi di finale di Conference League della stagione 2021-2022. Sì Roma, i numeri parlano chiaro. Devi stare attenta.