Calciomercato Roma, Europa League galeotta: incontro prima della partita

Calciomercato Roma, galeotta la partita di Europa League contro il Feyenoord: incontro prima del match

Tra due giorni la Roma sarà impegnata all’Olimpico contro il Feyenoord in una gara da dentro o fuori che può determinare le sorti della stagione giallorossa. La squadra di Mourinho deve ribaltare l’1-0 subito in Olanda giovedì scorso e non sarà per nulla facile. Anche perché la squadra di Slot sembra essere davvero migliorata rispetto a quella che i giallorossi hanno battuto nella finale di Tirana che ha regalato la Conference.

Ma, oltre il match, le strade delle due squadre si potrebbero incrociare anche la prossima estate sul mercato. Anche secondo quelle che sono le informazioni che questa mattina sono state riportate dal Corriere dello Sport e che svelano come la scorsa settimana, a Rotterdam, ci sia stato un incontro tra l’agente di Reynolds, Megaloudis, il gm giallorosso Pinto, e il direttore tecnico degli olandesi Dennis te Kloese. Tema del discorso, appunto, il futuro dell’esterno americano.

Calciomercato Roma, incontro per Reynolds

Reynolds è in prestito al Westerlo e il club ha un diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Ma qualora il Feyenoord dovesse cedere la prossima estate Geertruida, allora Bryan potrebbe diventare l’opzione principale per la corsia destra della squadra che tra due giorni scenderà in campo al Foro Italico.

Un primo approccio c’è stato, come detto, anche se sull’americano potrebbe tornare assai forte l’interesse del Galatasaray che già lo scorso gennaio, nel momento in cui si stava chiudendo l’operazione Zaniolo, ha chiesto informazioni: il poco tempo a disposizione però non ha fatto concludere l’affare che quindi potrebbe essere solamente rimandato. Reynolds, nella Roma, mai ha convinto e infatti il suo minutaggio con la maglia giallorossa addosso è stato pochissimo. E il futuro rimane sempre lontano da Trigoria. Pinto spera di cederlo la prossima estate in maniera definitiva per non avere un altro pensiero e si sta muovendo anche verso questa direzione con largo anticipo.