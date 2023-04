Calciomercato Roma, firma in 10 giorni: c’è l’ultimatum

Calciomercato Roma, la firma entro 10 giorni: i dirigenti hanno dato l’ultimatum al giocatore. Ecco quello che sta succedendo

Noi di Asromalive.it ve ne parliamo da diverso tempo. Poi, negli ultimi giorni, è esploso realmente il caso Ndicka: il difensore dell’Eintracht Francoforte è nel mirino della Roma con Pinto che avrebbe già incontrato l’entourage del giocatore in almeno due occasioni. Una situazione che quindi è davvero da monitorare.

E adesso, secondo Sky Sport Germania, il futuro del difensore si conoscerà nei prossimi 10 giorni. Sì, i dirigenti del club tedesco si attendono una risposta sull’offerta che hanno presentato al francese in questo lasso di tempo. Ma sanno benissimo, comunque, che lo perderanno a parametro zero. E la Roma c’è su Ndicka, eccome se c’è, per quello che potrebbe essere un vero e proprio colpo da novanta piazzato da Pinto per la prossima stagione.

Calciomercato Roma, le ultime su Ndicka

In Germania si aspettano quindi una decisione ufficiale da parte del giocatore – che sarà comunque solamente una formalità – in questo mese di aprile. Anche perché poi si dovrà cominciare a programmare la prossima stagione e devono sapere se potranno contare o meno sul giocatore. Ma le voci di un addio ormai sono certe, così come sono certe quelle di Kamada, un altro elemento accostato alla Roma nel corso di questi mesi che lascerà il Francoforte a parametro zero.

Insomma, in questi giorni, Pinto potrebbe anche cercare di dare l’accelerata decisiva per la questione e chiudere in anticipo, cercando di bruciare la concorrenza, per il difensore che Mourinho vorrebbe nella sua rosa la prossima stagione. Una decisione ufficiale e finale arriverà a breve giro di posta. Da quel momento in poi la trattativa potrà realmente entrare nel vivo e dovrà essere seguita da vicino. Ndicka sarebbe un pezzo da novanta.