Calciomercato Roma, tripletta a sorpresa: Pinto sfida l’Inter

Calciomercato Roma, occhio alla sorpresa proveniente dalla Germania che può cambiare improvvisamente le carte in tavola. Fari accesi sul centrocampista

Anche contro l’Udinese, la Roma ha lanciato ottimi segnali. I giallorossi, al termine di una gara condotta quasi sempre senza sbavature, sono riusciti a conquistare tre punti di nevralgica importanza per la corsa Champions. Il centrocampo ha risposto presente, con i gol di Bove e Pellegrini che hanno animato una serata che ha visto il “Capitano” ricoprire il ruolo di autentico protagonista.

Proprio la mediana è uno dei reparti maggiormente sotto la luce dei riflettori. Nelle ultime settimane, del resto, la trattativa per il possibile approdo di Aouar sembra aver preso definitivamente quota. Il fatto che l’algerino sia stato intravisto nella Capitale non è stato visto come una mera fatalità. Allo stesso tempo, però, Pinto continua a monitorare anche altri obiettivi per capire eventuali margini di manovra. Sebbene la pista che porta a Frattesi con il tempo sembra essersi raffreddata, le porte per un eventuale blitz giallorosso per la mezzala non possono essere chiuse.

Calciomercato Roma, su Frattesi ci sono anche Borussia Dortmund ed Inter

Accostato anche alla Juventus, Frattesi farebbe gola anche ad altri club di Serie A. Secondo quanto riferito da Enrico Camelio di Radio Radio, ad esempio, per adesso sarebbero tre i club in trattativa con il Sassuolo. Oltre alla Roma, infatti, anche Borussia Dortmund ed Inter sarebbero uscite allo scoperto per capire i margini di manovra. La Juventus, sotto questo punto di vista, si sarebbe limitata ad effettuare dei sondaggi esplorativi, per chiedere informazioni.

Ricordiamo che la Roma vanta sempre il 30 per cento della futura rivendita del calciatore. Nei mesi scorsi i capitolini hanno provato a tastare la possibilità di inserire nella trattativa qualche contropartita tecnica gradita ai neroverdi, che però non si sono schiodati da una valutazione complessiva di 35 milioni di euro. Affare che potrebbe comportare un esborso ancor più importante qualora il centrocampista di Dionisi, messosi in luce anche nella sfida contro la Juventus, dovesse concludere il suo campionato nel migliore dei modi. Situazione in evoluzione.