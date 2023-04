Caos e nuova indagine prima della Roma: è successo di tutto

Caos prima della Roma, oggi si decide se aprire una nuova indagine. Alla fine della partita è successo di tutto

Sì, c’è l’Europa League, ma la Roma poi sarà impegnata sul campo dell’Atalanta in una partita che davvero potrebbe decidere le sorti, in campionato, dei giallorossi. Perché sappiamo benissimo che peso specifico, sia per i punti che mette in palio, sia per la qualità dell’avversaria, ha questa partita.

E ieri sera, la Dea, ha pareggiato 1-1 contro la Fiorentina frenando un poco la corsa. Alla fine del match gli strascichi ci sono stati anche negli spogliatoi con un tecnico, quello dei nerazzurri lombardi, che secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina non le ha mandate a dire a nessuno. Ecco i fatti, ricostruiti dal quotidiano.

Caos prima della Roma, per Gasperini forse si apre il fascicolo?

Gasperini, che non lo scopriamo adesso essere un tipo assai sanguigno, non ha digerito il gol della Fiorentina arrivato su rigore segnato da Cabral e concesso dopo un consulto al Var. Il tecnico si è reso autore di due episodi assai caldi, prima con il personale dentro l’impianto toscano, poi con alcuni dirigenti della squadra di casa e per poco – si legge – non si sarebbe arrivati allo scontro fisico.

Dentro le segrete stanze del Franchi erano presenti ovviamente gli organi della Procura della Figc che, oggi, potrebbero anche decidere a quanto pare di aprire un’inchiesta visto che hanno preso nota dell’accaduto. Si attende quindi di capire cosa leggerà il giudice sportivo e di conseguenza se verranno prese delle decisioni nel merito. Un finale di partita, quindi, assai caldo. Ma da questo momento in poi, visto che i punti in alcune occasioni valgono davvero doppio, in alcune circostanze è davvero difficile riuscire a mantenere la calma.