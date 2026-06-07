Calciomercato Roma, affare saltato: l’annuncio chiude i giochi

Le sue parole non lasciano spazio a dubbi ribaltando completamente le ultime indiscrezioni: tutti i dettagli

Sono tante le direttrici seguite con attenzione da una Roma che vuole cogliere al balzo le prossime occasioni per non farsi trovare impreparata. In tal senso, oltre al mercato dei giocatori che continua a tenere banco, occhio anche a quello dei direttori sportivi, della prima squadra ma anche del settore giovanile.

Ai giallorossi – ad esempio – era stato accostato con una certa insistenza Valentino Angeloni come possibile direttore sportivo del settore giovanile. Intervistato ai microfoni di Gazzetta Regionale, però, l’attuale dirigente della Fiorentina ha smentito le ultime voci confermando la sua volontà di continuare il suo percorso con i Viola.

Di seguito le parole di Angeloni: “Sono a Firenze, rimango qui. Roma? Le voci di sicuro fanno piacere, si tratta di un club importante come lo è la Fiorentina: sono concentrato su quello che ho fatto, su ciò che devo fare e che farò. Stiamo lavorando con il direttore Paratici e con tutta l’area che dirige”.