Caso Report, Moratti ‘silura‘ Moggi: l’ha detto davvero

Le parole dell’ex Presidente dell’Inter in merito alle ultime questioni sollevate dalla trasmissione Report. Messaggio indirizzato a Moggi.

Ci sono telenovele che definire infinite sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo e che a distanza di anni fanno ancora parlare. Non può non essere definito tale il caso Calciopoli, a maggior ragione dopo i contenuti mandati in onda da Report nelle ultime ore. Dichiarazioni esclusive che hanno fomentato di nuovo l’attenzione mediatica, riaccendendo le luci dei riflettori su una delle pagine più tristi del calcio italiano.

Complotti reali o presunti che avrebbero coinvolto i piani alti di diverse squadre e che potrebbero far leggere l’annosa vicenda da un’altra prospettiva. Intervistato in esclusiva da TvPlay.it, l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha ovviamente rispedito al mittente le diverse accuse che gli sono state mosse: “Complotto tra me e Tronchetti Provera? Ma è uno scherzo, vero? Non ho visto la trasmissione Report, ma qualcosa mi hanno detto: per favore, non voglio nemmeno commentare queste stupidaggini…”

Moratti ha poi continuato: “Non posso credere che in Rai si siano dette o palesate cose simili. Ma per favore. Quello che dice Moggi è una barzelletta, ma come si possono solo pensare certe cose. Ci sono delle sentenze, non solo sportive ma anche a livello di giustizia ordinaria.”

Caso Report, la presa di posizione di Moratti: ennesima stoccata a Moggi

Moratti ha rivolto un messaggio anche ai tifosi dell’Inter, indirettamente chiamati in causa dalle ultime notizie: “I tifosi dell’Inter stessero tranquilli, l’Inter non ha nulla di cui temere: è stato fatto tutto e ogni cosa sempre alla luce del sole. Moggi ha troppo livore e mi spiace, ma come al solito su questo argomento dice cavolate”.

Infine l’ultima stoccata a Report: “Mi meraviglio che Reparto possa lasciar passare cose di questo genere: quello che mi sento di dire è che sono tutte cavolate.”