Dybala, è UFFICIALE: Mourinho non aspettava altro

Roma, le ultime notizie legate a Paulo Dybala non possono non essere prese in considerazione: adesso è ufficiale

Dopo l’importantissimo successo ottenuto contro l’Udinese, la Roma di José Mourinho si sta preparando al delicato impegno di giovedì. All’Olimpico, infatti, i giallorossi se la vedranno con il Feyenoord nella gara di ritorno dei quarti di Europa League. Un appuntamento che può valere una stagione al quale il tecnico portoghese si affaccia con rinomate certezze.

Le buone notizie da Trigoria concernono Paulo Dybala. L’attaccante argentino, infatti, ha svolto regolarmente la seduta con i compagni come mostrato dal tweet pubblicato sul profilo ufficiale del club giallorosso. Dybala dunque sarà regolarmente della partita: confermate le buone sensazioni alimentate dagli ultimi esami, che avevano escluso ogni tipo di lesione. Il numero 21 della Roma ha smaltito velocemente il problema all’adduttore e ha svolto regolarmente la seduta con i compagni.

Roma, Dybala rientro in gruppo: sospiro di sollievo per Mourinho

Si tratta di un rientro importantissimo per la Roma. Dybala in questa stagione ha dimostrato in lungo e in largo di essere imprescindibile. Il problema fisico patito a Rotterdam – con la Joya costretto al cambio poco dopo il ventesimo minuto – avevano fatto scattare l’allarme. Gli esami strumentali svolti a stretto giro di posta avevano però contribuito a rasserenare l’ambiente. Dopo aver saltato la gara con l’Udinese, dunque, l’ex attaccante della Juventus è pronto a riprendersi il suo posto in attacco.

Staremo a vedere, poi, quali saranno le scelte di Mourinho per completare il reparto. Nell’ultima gara di campionato Tammy Abraham, da subentrato, è riuscito a mettere il suo sigillo nel tabellino marcatori. Tuttavia Mourinho in questa stagione ha spesso rimescolato le carte in tavola a partita in corsa, per non dare punti di riferimento all’avversario. La certezza, però, si chiama Paulo Dybala ed il suo rientro è una tappa importante del percorso di avvicinamento alla sfida con il Feyenoord.