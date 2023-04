Rivoluzione Friedkin, altri tagli dentro la Roma: è corsa a cinque

Rivoluzione Friedkin, possibili altri tagli dentro Trigoria. Ecco tutti i nomi come possibili successori di Berardi

La decisione ieri è arrivata all’improvviso. Con uno scarno comunicato ufficiale. E con la sensazione che qualcosa si era rotta da un poco di tempo. L’allontanamento di Berardi, Ceo della Roma, da parte dei Friedkin, è stata sicuramente una notizia che nessuno si aspettava a pochi giorni da una gara importante come quella che i giallorossi dovranno affrontare giovedì all’Olimpico contro il Feyenoord nel ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Ma secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, la situazione si era capita da un poco di tempo. Berardi infatti nell’ultimo periodo non si occupava nemmeno di quelle del progetto Stadio, quello a cui i Friedkin al momento tengono di più. E allora l’allontanamento è stato quasi “naturale” se ci passate questo termine. E, la Roma, non sembra aver finito qui l’opera dentro la società.

Rivoluzione Friedkin, tutti i nomi

I Friedkin infatti starebbero valutando di cambiare altri dirigenti. Non si conoscono quali ovviamente, ma ormai tutto si potrebbe spostare alla fine dell’annata anche se, non è ancora detto visto che nel momento in cui c’è da prendere una decisione gli americani stanno dimostrando di non guardare in faccia niente e nessuno.

Vedremo quello che succederà e vedremo anche chi sarà il prossimo Ceo della Roma. Qualche nome c’è già: dalle parti di Trigoria si parla di Diego Nepi Molineris, 51 anni, che ha lavorato al Coni per molto tempo e che adesso è direttore generale di Sport e Salute. Ma non solo, sembrerebbe che le quotazioni siano in salita per Michael Wendell, americano, che già è dentro la Roma come direttore commerciale. Non si esclude quindi del tutto nemmeno quella che potrebbe essere una pista interna. Infine, e sempre in tema successori, la Gazzetta dello Sport svela che, tra i nomi ci sono anche quello di Boniek, Cozzoli (ad di Sport e Salute) e Gandini, presidente della Lega Basket.