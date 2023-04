Calciomercato Roma, addio e gran ritorno sbloccato: 15 milioni

Calciomercato Roma, 15 milioni per il grande ritorno che coinvolge anche la squadra di Mourinho. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le campagne acquisti sono spesso anche il frutto di intrecci e incastri, in grado di aiutare o beffare squadre e società nel percorso delineato e seguito durante il trimestre estivo, durante il quale si cerca ogni anno di intervenire ai fini di migliorare la rosa, limandone le defezioni palesate e cercando di essere rispettosi di paletti e condizioni economiche imposte dalle dirigenze. Questo è quanto accaduto fino a questo momento anche a Tiago Pinto, bravo sin da subito nel saper fiutare le occasioni migliori e a trovare un giusto punto di incontro tra la necessità di migliorare la rosa e quella di attenersi alle possibilità della famiglia Friedkin.

Le notizie degli ultimi giorni hanno testimoniato a tal proposito come la tendenza nel cercare di rinforzarsi in modo efficace e conveniente sarà un filo rosso anche dei prossimi mesi, senza dimenticare che eventuali cessioni, anche legate ad esuberi ed elementi non più centralissimi, potrebbero rappresentare un validissimo coadiuvante per esborsi che permettano di rimpinguare ulteriormente la compagine capitolina.

Calciomercato Roma, intreccio Ibanez da 15 milioni: vuole tornare

Al di là dei tanti nomi emersi nel corso delle ultime settimane che restituiscono consapevolezza nel tracciamento della strada di cui detto sopra, contraddistinta dalla necessità di rinforzarsi in modo intelligente e funzionale, anche nel prossimo trimestre estivo si assisterà con ogni probabilità alla nascita di scenari interessanti e frutto di intrecci e incastri da sfruttare a proprio vantaggio.

Su tal fronte, ricordando delle possibili novità che potrebbero toccare le retrovie giallorosse, non sfugga quanto riferito da El Gol Digital, circa il futuro di Gimenez. Il difensore di Simeone, insieme al compagno di reparto Savic, sembra destinato a lasciare i Materassi in estate ed era finito nel mirino della Roma qualche mese fa, oltre che dell’Inter. Ricordando anche della mai celata possibilità di assistere a nobili addii in casa Roma nei prossimi mesi, seppur con la consapevolezza che questi avverranno solo al fronte di incassi considerati equi, il futuro dell’uruguaiano potrebbe toccare anche quello di Ibanez.

Il brasiliano è considerato uno degli elementi in grado di apportare incassi fruttiferi alle casse giallorosse e, alla luce di giovane età e margini di crescita importanti, andrà in caso di cessione sostituito degnamente. Il nome di Gimenez potrebbe tornare in auge, anche alla luce della possibilità e volontà di portare in spagna Mohammed Salisu, difensore del Southampton che ha da tempo espresso volontà di tornare in Spagna, soprattutto in caso di retrocessione in Championship con il club inglese. Valutato 15 milioni di euro, piace non poco ai Materassi e potrebbe essere coinvolto in uno scenario di mercato che si intreccerebbe con l’addio di un Gimenez rappresentante ad oggi concreta e tutt’altro che snobbabile occasione di mercato.