Calciomercato Roma, desiderio non esaudito: l’ammissione del grande ex

Uno dei beniamini dei tifosi della Roma ha provato a tornare in giallorosso nel calciomercato dello scorso anno, ma la società ha detto no

Mancano circa due mesi all’inizio del calciomercato estivo, con la Roma che deve rinforzarsi per cercare di dare a Mourinho il maggior numero di talenti. Il tecnico portoghese ha intenzione di lottare per palcoscenici sempre maggiori, come da visione societaria. I Friedkin, infatti, hanno ingaggiato José proprio per cercare di cominciare un filone vincente in giallorosso e il primo anno con lo Special One ha dato subito i suoi frutti.

Nella prima stagione giallorossa, il tecnico originario di Setubal ha portato nella Capitale la coppa della Conference League, dimostrando la sua attitudine alla vittoria. Per farlo anche in questa annata, Mourinho ha chiesto uno sforzo a Tiago Pinto, che ha portato a Trigoria diversi talenti. In estate, infatti, sono arrivati Paulo Dybala, Gini Wijnaldum, Andrea Belotti e Nemanja Matic. Solo quattro nomi dei sette giocatori approdati all’ombra dell’Anfiteatro Flavio, che dimostrano quanto la società creda nel progetto.

I nomi importanti, però, non sono arrivati tutti. Ci sono stati molti obiettivi di calciomercato che non sono mai arrivati a Roma a causa di diversi motivi. Uno di questi, poi, ha incassato il rifiuto della società che ha preferito puntare su altri giocatori per migliorare la rosa. Le lacune da colmare erano diverse e Tiago Pinto è riuscito a migliorare i vari reparti nel migliore dei modi.

Calciomercato Roma, “Ho provato a tornare in estate”

Il reparto in cui si è intervenuto di più è stato senza dubbio il centrocampo, dove sono arrivati ben tre giocatori. Si tratta di Matic, Gini e Mady Camara, preso per sostituire proprio l’olandese che aveva subito la rottura della tibia a fine agosto. Qui entra in gioco un ex giallorosso, che ha cercato di tornare.

Si tratta di Kevin Strootman, che è stato intervistato da Il Messaggero in vista della partita con il Feyenoord. Il centrocampista, che ora è al Genoa, ha affermato che sarebbe disposto a tornare nella Capitale, come ha già cercato di fare la scorsa estate. Il trentatreenne, infatti, si è proposto alla società anche gratis, ma ha incassato il secco no di Tiago Pinto.