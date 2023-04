Chelsea, fallimento Lampard: Mourinho torna a prendere quota

Chelsea in crisi nera ed il posto di Frank Lampard sulla panchina è già a rischio, al suo posto prende quota anche Mourinho

Una stagione quella del Chelsea che può essere riassunta in una parola: fallimento. L’ex club di Abramovic infatti occupa ora l’undicesima posizione nella classifica di Premier League, con ben 14 punti di distanza dall’Europa. Tuchel era riuscito nell’impresa di conquistare la Champions League, ma il manager tedesco non ha mai goduto della piena fiducia del club, come emerso dall’esonero degli scorsi mesi.

Prima di questo drastico tracollo Tuchel occupava il quarto posto in classifica, con una distanza irrisoria dalle prime posizioni: tuttavia il Chelsea ha preferito sollevarlo dall’incarico e dare il suo posto ad un allenatore emergente come Potter.

Il salto di qualità non è stato facile per lui. Sulla panchina dei Blues, Graham Potter non ha mai convinto, ma soprattutto i giocatori non lo hanno mai seguito. A seguito di una serie di pessime prestazioni, con il quarto posto sempre più lontano, la società ha deciso di affidare la squadra alla storica bandiera Frank Lampard, che però dopo la pessima figura contro il Real potrebbe essere arrivato già al capolinea.

Chelsea, fallisce anche Lampard, e Mourinho torna a prendere quota

Dopo il fallimento di Graham Potter la società si è trovata ad un bivio, continuare con lui fino alla fine della stagione, oppure sollevarlo subito dall’incarico, per cercare di dare una svolta a questo finale di stagione. Il club ha preferito la seconda scelta, cercando di salvare la faccia, ma i risultati non sono stati quelli attesi.

Anche Lampard non ha saputo dare nuove motivazioni al giocatori e la sconfitta con il Real Madrid in Champions potrebbe già essergli costata cara. A fine stagione un addio ci sarebbe stato comunque, ma Tedd Boehly potrebbe sorprendere con un ennesimo cambio a stagione in corso.

I bookmaker nel frattempo hanno già aperto le quote su chi sarà il suo sostituto, ed in lizza per il ruolo pare esserci proprio José Mourinho, un cui ritorno sulla panchina del Chelsea infatti verrebbe pagato ben 16 volte la posta. Cifra comunque piuttosto alta, ma giustificata dal fatto che i Blues dovrebbero aver intensificato i contatti con Julian Nagelsmann, ex Bayern Monaco e Lipsia, esonerato anche lui dal Bayern.