La FIGC cambia tutto, UFFICIALE: due punti di penalizzazione

La FIGC ha rilasciato una nota attraverso i suoi canali ufficiali in cui annuncia il cambiamento, i punti di penalità saranno due.

Calcio italiano che mai come in quest’anno è chiamato a fare gli straordinari. Con la vittoria ormai certa del Napoli il campionato si avvia verso un risultato storico, che però potrebbe essere eclissato dal polverone Juventus, del quale ancora non si conosce l’epilogo.

L’inchiesta portata alla luce dalla Guardia di Finanza ha scosso le fondamenta del sistema calcio, e i tifosi delusi hanno reagito malissimo sui social, arrivando a dubitare della veridicità del campionato. A seguito delle indagini la Juventus è stata penalizzata di ben quindici punti in classifica, che almeno per ora stanno costando ai bianconeri non solo la qualificazione in Champions League, ma addirittura un posto in Europa, a causa del settimo posto a pari punti con il Bologna.

Tuttavia il cammino nelle competizioni europee sorride alla Juventus, ma soprattutto alle italiane, che finalmente sono riuscite a riprendersi un posto tra le prime 4 del continente. Nonostante questo però la FIGC ha deciso di rilasciare un comunicato dell’ultima ora, prendendo una forte posizione contro i club incriminati.

FIGC, arriva il comunicato ufficiale: due punti di penalizzazione in caso di aggressione agli arbitri

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina un’intervista ha analizzato i cambiamenti che verranno apportati al nostro calcio, partendo prima dal punto di vista etico e comportamentale, visti i tanti episodi che non son piaciuti alla federazione durante il corso del campionato.

In particolare Gravina mette alla gogna gli atteggiamenti violenti, nella speranza di tutelare anche l’incolumità degli arbitri:

“Abbiamo raddoppiato tutte le sanzioni edittali, inserendo una novità: nel caso in cui ad aggredire arbitri siano coinvolti dirigenti, sono previsti dei punti di penalizzazione in capo alla società, minimo due punti. Basta violenza sugli arbitri”

La normativa a cui fa riferimento Gravina prevede inoltre l’equiparazione dello sputo a condotta violenta e prevede la sanzione minima di due anni di squalifica/inibizione (precedentemente di un anno), mentre per le condotte violente che provocano lesione personale – accertata da un referto medico – il minimo edittale passa da due anni a quattro anni.