Roma, Mourinho carica i tifosi: “La giochiamo insieme”

Roma, tutta la carica di José Mourinho in vista del match di ritorno di domani all’Olimpico contro il Fayenoord: “La giochiamo insieme”

Difficile prevedere come finirà, la Roma ha ormai da tempo l’obbligo di non potersi concedere il lusso di pianificare, giocando ogni partita come se fosse l’ultima della stagione. In campionato le recenti vittorie, accompagnate dalle difficoltà delle competitors, ha permesso ai giallorossi di stabilizzarsi al terzo posto dietro ai rivali della Lazio, ma con il rischio di finire anche dietro la Juventus in caso di annullamento della precedente penalità d quindici punti.

Il vantaggio su Milan e Inter è rispettivamente di appena 3 e 5 lunghezze, e con i tanti scontri diretti rimasti da qui alla fine del campionato ogni passo falso potrebbe risultare determinante. Tuttavia non c’è tempo per programmazioni a gittata troppo ampia. Domani infatti andrà in scena il ritorno dei quarti di finale di Europa League, e la Roma sarà chiamata all’ennesima rimonta della stagione.

L’1-0 dell’andata non è un risultato proibitivo, tuttavia sarà necessario uno sforzo e una concretezza di gran lunga superiore rispetto a quanto visto la scorsa settimana a Rotterdam: lo sa bene Mourinho, che in vista della partita ha chiamato ancora una volta a raccolta i tifosi capitolini.

Roma, la carica di Mourinho in vista del Feyenoord: “La giochiamo insieme”

È la vigilia del match che, almeno finora, potremmo definire il più importante della stagione. Mourinho è alle prese con i vari dubbi di formazione, in particolare con le condizioni di Dybala ed Abraham, usciti con più di qualche acciacco dalla partita in Olanda.

La Roma ha rilasciato sui suoi profili social un video in cui viene intervistato proprio lo Special One, che parla appunto della gara di domani contro l Fayenoord: “Siamo preparati, tranquilli e vogliamo tanto giocare questa partita. La sfortuna fa parte del calcio, anche se siamo la squadra che prende più pali questo fa parte del gioco, significa che siamo una delle squadre che attacca e che crea occasioni da gol”.

🏟️ “Tranquilli. Fino al momento in cui inizierà la partita. Poi la giochiamo insieme” 🔥 José Mourinho#RomaFeyenoord #UEL pic.twitter.com/aZmQWCzq1H — AS Roma (@OfficialASRoma) April 19, 2023

Domani la squadra giocherà davanti uno stadio Olimpico ancora più gremito visto che per via dei divieti la società ha venduto anche i biglietti per il settore ospiti, riservati ai tifosi olandesi ed il mister e lancia un appello: “Tranquilli. Tranquilli fino all’inizio della partita, poi la giochiamo insieme!.