Calciomercato Roma, addio e doppio ritorno Mourinho. Rinforzo dalla Premier League e anche Lionel Messi decisivo.

Il futuro dell’attuale mister della Roma continua a rappresentare una delle questioni più calde e interessanti del momento, seppur attualmente con una veemenza diversa rispetto al recente passato. Questo alla luce del delicatissimo momento che attende i giallorossi, potenzialmente decisivo sia per il campionato che per l’iter europeo. In attesa di sapere cosa accadrà alla Juventus e, consequenzialmente, alla posizione delle diverse squadre in lotta per un posto alle spalle del Napoli, ai piani alti di Trigoria si è già detto essere in una fase di programmazione.

La pienezza degli impegni di cui appena detto non ha infatti fatto passare in secondo piano l’attenzione per le necessarie modifiche endogene alla società, come emerso anche dall’addio del CEO Berardi e il passaggio immediato a Lina Soulokou nella giornata di ieri. Le modifiche maggiormente attese dai tifosi interesseranno poi soprattutto il calciomercato, seppur con la consapevolezza che discriminante fondamentale, oltre che ai prossimi risultati e piazzamenti, sarà il futuro di Mourinho.

Calciomercato Roma, doppio ritorno con Mourinho: c’è anche Kane per il dopo Messi a Parigi

Attualmente legato alla Roma da un contratto fino al 2024, lo Special One si trova in una posizione non ancora del tutto disambiguata, soprattutto alla luce di alcuni avvertimenti lanciati nei mesi passati nonché di una situazione sulle panchine europee che potrebbe ovviamente coinvolgere anche un nome così importante.

Gli scenari possibili restano numerosi, a maggior ragione se si tiene in considerazione la gran quantità di cambiamenti che attendono importanti realtà europee. Particolare attenzione, nelle ultime ore, è stata nutrita per lo scenario Mourinho-PSG, di cui già dettovi due giorni fa alla luce dell’anelito di Campos a riabbracciare lo Special One dopo il rapporto lavorativo di una decade fa. In caso di approdo di José in Francia, va sottolineato però anche un altro importante aspetto, emerso dalla ricostruzione de Le Parisien.

La presenza di Mourinho, unitamente alle quasi infinite ricchezze e disponibiltà di Al Khelaifi, lascerebbero prevedere facilmente nobili approdi in casa PSG, soprattutto in vista di alcuni prossimi addii a dir poco importanti. Tra i diversi giocatori potenzialmente destinati a cambiare aria si segnala anche Lionel Messi. Sostituirlo, indipendentemente dalla scelta dell’allenatore non sarà compito semplice. Il giornale parigino ha però evidenziato come l’ingerenza di Mourinho potrebbe portare ad affondare il colpo Kane.

Il centravanti del Tottenham potrebbe la prossima estate essere atteso da un fondamentale turning point della sua gloriosa carriera (in termini realizzativi ma non di palmares) e rappresenta un pallino che Campos cercherà di portare all’ombra della Torre Eiffel, rigenerando un rapporto eventuale anche con lo stesso José, suo grande estimatore ai tempi degli Spurs.